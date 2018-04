Psykiske lidelse, vanligere enn du tror!

NAMDALSAVISA

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer psykisk helse som «en tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet».

Våre tanker, atferd og følelser spiller en sentral rolle i hvordan vi fungerer og om vi har det bra. Psykisk helse er noe alle har. Det er normalt at man har perioder i livet sitt hvor man føler seg mer trist, anspent eller engstelig, men også mer oppstemt eller lykkeligere. Når sånne perioder blir mer langvarige og hemmer en person til å fungere i hverdagen, er det muligens snakk om en psykisk sykdom.

I Helse Nord-Trøndelag jobber det i klinikk for psykisk helsevern og rus cirka 430 årsverk. Det er rundt 18 prosent av alle ansatte i hele helseforetak. I tillegg til sykehuset har alle 16 kommunene i Namdalen et kommunalt apparat med blant annet dyktige psykiatriske sykepleiere og psykologer. At det jobber så mange mennesker med fokus på psykiske lidelser, betyr at er mange mennesker trenger hjelp med sin psykiske helse.

De mest vanlige sykdommer er angst, depresjon, personlighetsforstyrrelse og rusavhengighet. Mellom 30 til 50 prosent av alle mennesker blir psykisk syk en gang i livet. Hvis man har en psykisk lidelse, er det større sannsynlighet for at man blir rammet av flere psykiske lidelser. Hvorfor blir man rammet av en psykisk sykdom, er en kombinasjon av arv, temperament, hva man opplever i livet, og ikke minst er uflaks undervurdert. Samfunnet er blitt mer krevende med større grad av teknologi, og setter større krav til tempo og endringer. Individualisme gjør at mange mennesker ikke kan fungerer optimalt.

I perioder der man opplever stressfulle endringer i livet sitt, er man mer sårbar for å utvikle en psykisk lidelse. Slike stressfulle endringer kan være negative, for eksempel en skilsmisse, fysiske sykdommer, dødsfall eller store økonomiske utfordringer. Men rart nok, også positive endringer, som for eksempel det å gifte seg eller å få barn, kan være en medvirkende årsak til å utvikle en psykisk sykdom. For eksempel forekommer depresjon etter fødsel oftere enn man skulle tro.

Men ikke fortvil! Mange nasjonale og internasjonale kjente mennesker vært åpen på at de har psykiske lidelser og fortsatt er suksessfull i det de gjør. Med fare at dette blir en slags utgave av «Se og Hør», vil jeg bare nevne noen eksempler:

Komiker John Cleese har vært åpen om sin depressive lidelse. Popstjernen Adele har vært åpen om sin angst, som har hemmet henne å gjennom føre konserter. Phil Collins har vært åpen om at han måtte starte på nytt med spilleturne etter pensjonering, for å holde sine alkoholproblemer i sjakk. Her i Skandinavia har tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik blitt rammet av depresjon og den svenske skuespilleren Mikael Persbrandt har en manisk-depressiv lidelse.

Det er hjelp å få! En psykisk lidelse kan gjøre at man føler seg utenfor samfunnet, skamfull, mindre verdt, følelse av skyld. Slike følelser kan gjøre at man holder sine plager for seg selv. Dette kan bli en ond sirkel hvor man uten å være åpen, gjør det vanskelig å komme seg ut av. Første steg til å få det bedre, er være åpen om sine plager og spørre om hjelp.

Behandling av psykiske lidelser består ofte en kombinasjon av samtaleterapi, øving av ting man har lært. Medikamentell behandling kan være både mulig og nødvendig. Noen ganger er det også nødvendig med miljøterapi, det vil si at man blir innlagt eller dagpasient ved psykiatrisk avdeling.

I noen tilfelle trenger man behandling, som for eksempel elektrosjokk, for å føle seg bedre. De aller fleste pasientene føler og fungerer mye bedre i hverdagen etter behandling.

Kvaliteten i livet øker og selvfølelsen bedres.