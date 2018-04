Trygt heim for en 50-lapp

NAMDALSAVISA

Senterpartiets Stian Aleksander Aakre fremmet i fylkestinget denne uka en interpellasjon med spørsmål til fylkesordføreren om tilbringertjeneste på nattestid for ungdommer.

Bakgrunnen for dette er at det særlig i utkantene av fylket, og mindre steder er det lite eller ikke noe kollektivtilbud på nattestid. Dette gjør det svært vanskelig for ungdom som er ute i helgene, og ønsker å delta på ting som skjer å komme seg hjem fra «byen».

Tidligere har både Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune prøvd å legge til rette for slike ordninger etter initiativ fra blant annet Senterungdommen.

– Dette har vært en viktig sak for oss i flere år sier Aakre, vi vil at ungdom skal leve aktive liv, samme hvor de bor. En slik ordning kan bidra til nettopp det, sier Aakre.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik svarte opp interpellasjonen. Vedtaket fylkestinget gjorde i saken er en bestilling til Trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag fylkeskommune, om at ordningen «Trygt hjem for en 50-lapp», med gjeldene budsjett, utvides til å gjelde hele Trøndelag med bakgrunn i ordningen som har eksistert i gamle Sør -Trøndelag fylke.

– Jeg er glad for en positiv respons på interpellasjonen. Dette vil bidra til at flere kan ta del i et slikt tilbud i årene fremover, sier Aakre.