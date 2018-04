NAMDALSAVISA

Synnøve Mo Saugen fortjener alle mulig ros og støtte for at hun har fortalt sin historie til NA. En historie som rører oss alle om hvordan hun måtte takle det å bli mobbet i ei årrekke mens hun var skoleelev i Overhalla.

Bakgrunnen for at hun fortalte om sitt liv som mobbeoffer, var at hun ble oppriktig bekymret da hun leste resultatene om Ungdataundersøkelsen fra Overhalla i NA. Hun følte at Overhalla kommune ikke hadde kommet et eneste steg videre for å forhindre mobbing etter at hun flyttet fra kommunen.

Overhalla kommune ved rådmann Trond Stenvik opplyser at kommunen tar mobbing på alvor, og at de nå skal delta i et nasjonalt prosjekt som vil kunne føre til at de lettere kan hanskes med mobbeproblematikken. Det er prisverdig, men da må teori også settes ut i handling. Planverk er et viktig verktøy, men da må det finnes mot til å gripe inn også når det varsles om mobbing.

Rådmann Trond Stenvik sier til NA at dette er historien til Synnøve Mo Saugen, men det stemmer ikke helt med virkeligheten. Det er like mye historien om hvordan Overhalla kommune, enten ikke hadde vilje eller mot, til å gripe inn. Synnøve fikk voldsskadeerstatning. Rettssystemet trodde Synnøve og hennes familie – det gjorde ikke kommuneledelsen.

Mobbing er alle enige om er en uting, og omfanget av det er fortsatt stort. Det største sviket mot mobbeofrene og mobberne, er at voksne ikke griper inn, det være seg fagpersoner eller foreldre til mobberne. Synnøve ble sviktet – i ettertid er hun den med størst mot av alle.

