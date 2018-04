– Det går i mat fra du står opp i otta til du legger deg sent på kveld

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I helga går startskuddet for årets store begivenhet for mange familier – konfirmasjonen.

På Eldorado kantine og catering i Namsos har Ketil Skjærvik forberedt seg på konfirmasjonsselskapene lenge allerede. I løpet av de tre helgene fra slutten av april til og med 13. mai skal han levere mat til 16 selskaper. 14 av disse er konfirmasjoner.

Travel periode

– Hvor travelt er det for deg som driver catering i disse ukene?

Han smiler. Det er travelt ja, men like fullt artig. Det er jo derfor han holder på med dette, fordi det er artig.

– I denne perioden står jeg ofte opp allerede klokka 05.00 om morgenen, og jobber hele dagen og utover kvelden. Kommer jeg meg heim til klokka 19.00 er det en kort arbeidsdag. Det hender klokka blir både 22.00 og 23.00 før jeg er ferdig på jobb, medgir han.

De fleste som bestiller mat til konfirmasjon, velger koldtbord, ofte med varmrett. Skjærvik planlegger maten i samråd med foreldre og konfirmant.

– Jeg pleier å si at jeg har et eksempel på koldtbord, og at det er mulig å bytte ut retter etter hva man liker og vil ha. Skal de ha varmmat, er det mer og mer vanlig at det er konfirmantens yndlingsrett som serveres. Jeg har vært med på å lage både taco, pizza og spaghetti til konfirmasjoner, forteller han.

Bidrar med råd

Skjærvik kan merke om det er første gang familien arrangerer konfirmasjon. Da vil de ofte ha råd om hvor lenge etter konfirmasjonsseremonien maten skal serveres, og om hvor mange kaker de trenger til et visst antall personer.

– Det er vanlig å ha kakebord i Namdalen, gjerne med dessert. 95 prosent av dem som bestiller koldtbord hos oss, bestiller uten dessert fordi de skal ha kakebord, forteller han.

Bestilt mange år i forvegen

Selv driver Skjærvik kantina i Namdalshagen i Namsos, og han forteller at han det siste halvåret har fått mange telefoner fra folk som har villet bestille lokale.

Men de har vært for sent ute.

– Det er for få lokaler i omegnen i forhold til antall konfirmanter, og folk bestiller lokaler mange år i forvegen. I Namdalshagen er kantina bortleid til 2020 på bestemte dager, og det er ikke enestående, sier han.

– Hvor store konfirmasjonsselskaper har folk?

– Det vanligste er fra 25 til 50 personer, svarer Skjærvik.

De fleste ønsker at han leverer koldtbordet, setter det fram og drar igjen, Når det er selskap i Skjærviks kantine, hender det at han bistår undervegs og rydder etter selskapet, mot et tillegg.

Men det er ikke bare konfirmasjonsselskaper som skal «gjennom kverna». Skjærvik leverer mat til andre selskaper, og driver i tillegg kantine.

– Hvordan rekker du alt?

– Jeg får hjelp av broren min, Bjørn Morten, når han er heime fra Nordsjøen. Og ellers er det å ta i bruk flere av døgnets timer. Jeg er stort sett alene så jeg har nok å gjøre, smiler Skjærvik.

– Din egen konfirmasjon, hva husker du fra den?

– Vi hadde middag med røkt svinekam og jeg hadde en bekledning i ruter og mintgrønt, sier han og grøsser lett.

– Selskapet ble holdt på eldresenteret på Salsbruket i lag med søskenbarnet mitt, Vanja. Jeg fikk 4.500 kroner, to kikkerter og et gullsmykke i gave, minnes han.

Det blir bare småtterier å regne mot hva dagens konfirmanter soper inn fra familie, venner og bekjente, så mye har forandret seg på den fronten i årenes løp. Men bortsett fra gaver og antrekk er mesteparten det samme som før: Det er en seremoni, kirkelig eller borgerlig, og det arrangeres selskap med enten koldtbord eller middag og kakebord.

Ble avglemt

– I alle disse årene du har jobbet med catering, har det skjedd noen tabber?

Skjærvik nikker. En gang ble det avglemt et koldtbord som var bestilt. Men da kunden ringte og etterlyste maten, var den som tok telefonen kjapp i hodet, og kunne opplyse at sjåføren nok hadde blitt litt forsinket siden det var så mye å gjøre den dagen.

– Da skal jeg si vi måtte kaste oss rundt på kjøkkenet. Koldtbord ble laget på rekordfart, og jeg tror ikke vi var så mye mer forsinket enn 20 minutter ut til kunden, minnes han.

Dette skjedde for noen år tilbake, men for Skjærvik fortoner det seg som et mareritt at noen står på døra og skal ha mat som ikke er klar.

– Heldigvis har det ikke skjedd etter at jeg startet for meg selv, men nettopp for å unngå sånt er jeg flink til å dobbeltsjekke med kundene at vi er enige om hvordan de vil ha det, sier han.

– Etter at selskapet er over, får du tilbakemeldinger?

– Ja, det gjør jeg ofte. Og de er veldig mye positivt å høre. Jeg tror nesten jeg har til gode å få klager på maten, smiler Ketil Skjærvik.