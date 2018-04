Fornyet tillit på landslag

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Namsosingen har levert en knallsesong, med sammenlagtseier i norgescupen og VM-billett.

Da freeski-landslagene ble presentert fredag, var Schjerve et av fem navn som ble offentliggjort på juniorlandslaget for menn.

De øvrige er: Ulrik Harstad Samnøy, Bærums Skiklub, Daniel Ruud, IL Heming, Tormod Frostad, Bærums Skiklub og Mats Lilland, Hovden Sportsklubb - Ski.

Juniorlandslagstrener Christoffer Schach sier at han gleder seg over et lag som legger press på landslaget, og som har bevist at de har det som skal til for å ta det neste steget.