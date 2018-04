Grynderen som jobbet seg opp fra bunnen

NAMDALSAVISA

Jeg har ei unik historie, og det har jeg hatt hele vegen, sier Robert Zwarg som tar imot oss på kontorene til 24 Nettbutikk i Havnesenteret på Rørvik.

– Jeg er født grynder. Allerede i sjuårsalderen var det om å gjøre å finne måter å tjene penger på.

Mange eventyr

Å komme inn i kontorlokalene til 24 nettbutikk er ikke som å komme inn på hvilket som helst kontor i Ytre Namdal. Dette er store og fargerike lokaler, og på tur mot kontoret til Zwarg går vi blant annet forbi et spillrom.

– Game room, ja – det må vi ha, smiler han, og forteller at han har prøvd å bygge opp kontoret litt amerikansk.

– Skal vi få gode folk, må vi gi dem mer enn en kontorpult.

Vi går inn gjennom døra det står «Gründer» på, og mannen som har veggen prydet med et kart over verden, spør om vi vil ha kaffe, men det tar ikke lang tid før han hopper inn i fortellinga igjen.

– Etter hvert brukte jeg mye tid på Hansvik sport, der jeg fikk opplæring i salg. Etterpå tok jeg tre års handelsskole før jeg dro nordover sammen med en gjeng som solgte Taiwan-sykler Norge rundt, sier Zwarg, og det blir mer og mer tydelig at Rørvik-mannen har vært med på mye forskjellig.

– Etterpå åpnet jeg en sykkelbutikk på Levanger, og da det eventyret var over, ble jeg bedt om å komme til Oslo.

Der fikk han ansvaret for et konkursutsalg.

– Vi kjøpte opp konkursbo, og det kunne være alt fra klesbutikker til campingvognutsalg. Så jeg fikk bred erfaring. Det finnes nesten ikke en bransje jeg ikke har vært innom.

I Oslo ble han også sportssjef i en butikk, og etter hvert kjøpte han en godteributikk.

– Konseptet gikk ut på å kjøpe godteri i Sverige, og smugle det inn i Norge. Det er ei artig historie nå som eventyret er over, men smuglerturene ble tøffe, så jeg drev ikke på med det så lenge. Det ble for spennende, og jeg var redd for å bli tatt. Dessuten måtte jeg ha noe nytt å holde på med. Jeg ville ha et nytt eventyr, smiler han.

Dermed startet han en bar.

– I ettertid ser jeg at jeg var litt rotlaus, jobbet hardt og prøvde mye forskjellig.

Ble utslitt

Å drive bar var interessant, men det skulle nesten ta knekken på Zwarg.

– Jeg ble helt utslitt, og jeg og min daværende kjæreste flyttet tilbake i 2000 og åpnet en sportsbutikk i Brønnøysund.

I tillegg kjøpte de en klesbutikk og åpnet en tredje.

Det er ingen tvil om at det er en travel mann vi snakker med. Telefonen ringer flere ganger.

– Denne må jeg bare ta, sier han, og reiser seg opp og ser ut mot Rørvik sentrum mens han snakker i telefonen. Etter å ha lagt på, er han klar for å fortelle videre.

– Men det ble jo ikke noe bedre, jeg jobbet døgnet rundt da også, ler han.

– Og det gikk kjempebra helt til jeg gikk personlig konkurs med en million i gjeld.

Da var gode råd dyre. Paret flyttet til Rørvik, og situasjonen ble så vanskelig at de følte for å flykte landet ei stund.

– Vi bodde noen måneder i Tyrkia, og jeg kastet sim-kortet mitt i Middelhavet, sier Zwarg, og slår ut med hendene.

– Så fant vi ut at vi skulle bli foreldre, og flyttet heim.

Alenefar uten jobb

Det skulle ta åtte år å bli kvitt gjelda. Og som om ikke det var nok å stri med, ble dattera født med en alvorlig hjertefeil.

– Det ble mye inn og ut av sykehuset. Og for å si det enkelt ble det mye styr. Jeg ble sittende igjen som alenefar, hadde ingen jobb, masse gjeld og ei hjertesyk datter, sier Zwarg, og beskriver det som veldig tøft å kjenne på.

– Jeg følte at jeg hadde jobbet knallhardt og ikke fått til noe som helst. Jeg ble bråvoksen da, litt seint som 34-åring.

På grunn av at han hadde så mye gjeld, var det ikke bare, bare å starte opp med noe nytt.

– Jeg begynte å lage heimesider til selskaper på Rørvik, og jeg startet opp et IT-selskap sammen med en kompis.

Det gikk greit å lage heimesider for lokale selskaper, men etter ett år fant han ut at han skulle utvide geskjeften til Oslo.

– Med det mener jeg å ha adresse i Oslo og få et callsenter i Bergen til å sette over kundene, sier han og ler.

– Jeg vet ikke hvordan jeg kom på det, jeg drømte sikkert om det. Men det funket!

Det råder ingen tvil om at oppfinnsomheten til grynderen bestandig har vært stor.

Begynte med nettbutikk

Zwarg solgte heimesider ei stund før det kom en person og spurte etter nettbutikk.

– Dette var i 2005, og det var vanskelige greier. Jeg fant en plattform i Statene, og begynte å gjøre om løsninga.

Etter to måneder og mye om og men leverte han en plattform for nettbutikk med norsk betaling og frakt.

– Det var en smertefull prosess, og jeg tenkte at jeg kunne lage det bedre selv. Men hadde jeg visst hvor mye arbeid det innebar, hadde jeg aldri gjort det, ler han.

Samtidig som han jobbet på IT-senteret, startet han dermed med å lage en helt egen plattform.

– Jeg hadde gått datalinje på folkehøgskole på 80-tallet, men 99 prosent av det jeg har lært har jeg lært på nett, sier han, og forteller at det tok han over ett og et halvt år å bli ferdig.

– I 2007 holdt jeg på å gi opp, og jeg tenkte å ta opp telefonen for å ringe å høre om noen hadde jobb til meg. Men så var det en tanke som sa at jeg måtte gi det et forsøk til. «Jeg satser på å lansere i 2008, og så ser jeg hva som skjer».

Og sånn ble det.

– Jeg dumpet prisene og startet med å selge plattformer. Og ingenting skjedde. Så etter tre dager fikk jeg inn mi første bestilling. Så kom den andre, og så kom den tredje. Jeg hadde fått tre butikker på ei uke, og da var det full jubel.

Så, i 2009, tok det av.

– I 2011 hadde jeg over 400 butikker, og jeg ansatte min første medarbeider.

Technical guru står det på veggen til Roger Lysberg.

– Jeg var usikker på om jeg kunne finne kompetansen, men så viste det seg at han jeg ansatte var supersmart, sier grynderen, som ikke tror det hadde vært noe 24 Nettbutikk uten han.

– Roger tok en kikk på kodene mine og sa «vi må visst begynne litt på nytt».

Unik arbeidsplass

Martin Emilsen har akkurat skrudd på skjermen inne på spillrommet.

– Game-room var kravet, ler han, og fortsetter:

– Rommet har blitt lite brukt i det siste, men arbeidet er sesongbetont. Nå er det travelt, men om sommeren er det rolig.

Emilsen har jobbet her i fem år, og satt på det gamle postkontoret i gågata hvor bedriften holdt hus før de flyttet hit.

– Det er veldig stor forskjell. hele kontoret kunne nok få plass i det vi har som oppholdsrom nå, smiler han.

Sammen med han sitter Glenn Cato Sandvik.

– Dette er en drømmejobb. Vi kan bruke god tid på å snakke med dem og finne gode løsninger. Og vi får tilbakemeldinger på at kundene er godt fornøyde

Andreas Bakke har jobbet her i to år, og merker den formidable veksten godt.

– Vi begynner å merke at vi har vokst ganske kraftig. Nå går vi fra å være nest størst, til å krype opp mot å være størst i markedet med små og mellomstore bedrifter, sier Bakke, som mener denne jobben er annerledes alt annet.

– Jeg tror ikke det finnes liknende arbeidsplass på Rørvik.

De 12 ansatte har ikke mindre enn 413 kvadratmeter å boltre seg på, men de flotte kontorene er ikke bygd for dem alene. Planen er å fylle opp lokalene.

– Vi bygde for framtida. Det er helt galematias å ha alt dette på 12 ansatte. Vi har ambisjoner om å få hit masse flere folk, sier Zwarg, som heller ikke er i tvil om at det er unikt for Rørvik å ha et sånt sted å jobbe.

– Det er en unik arbeidsplass, men og ei unik bedrift. Mye av det vi gjør er unikt i Norge og i verden, sier Zwarg.

– Og i alle fall unikt på Rørvik, legger Bakke til.

De forteller at en av tre av Norges befolkning er innom sidene deres hvert år. Blant de mange nettbutikkene kan Starbucks, Jaktfall og Kreativbelysning nevnes.

– Det er ikke så mange som vet om oss. Men på landsbasis begynner de å få øynene opp.

Netthandel kommet for å bli

Rørvik-kontoret til 24 Nettbutikk er hovedkontoret. Her går det i utvikling, markedsføring, design, support, programmering og administrasjon. Den største delen av administrasjonen sitter derimot i Oslo, og for to år siden utvidet bedriften til også å ha kontor i Gdansk. Der er det ren utvikling.

– Vi har blitt veldig spesialiserte etter hvert, og har god peiling på hele kundekretsen. Vi kaller det ikke e-handel lenger, vi kaller det bare handel, sier Zwarg.

Nå har de hele 1.400 kunder, og i fjor hadde de ei reell omsetning på over 18 millioner.

– Vi har hatt 40 prosent vekst årlig siden 2010, sier han og legger til at salget eksploderte i 2012 da smarttelefonen kom.

– Vi fornyer konseptet hele tida, og leverer noe nytt hver andre måned for å henge med.

Han legger ikke skjul på at de er med på å bidra til handelsdøden i handlegater.

– Har jeg dårlig samvittighet for det? Nei. Det markedet hadde noen andre tatt uansett.

Zwarg forteller at netthandel generelt har 16 prosent vekst, mens kjøpesentre har en til tre.

– Jeg tror ikke sentrene forsvinner, men jeg tror det blir vanskeligere og vanskelige. Netthandel er kommet for å bli, og vi er rigget for veksten.

Internasjonale ambisjoner

Til å begynne med eide Zwarg hele bedriften, nå er de fire eiere, hvorav han eier 60 prosent. Tittelen er produktansvarlig, mens daglig leder sitter i Oslo.

– Det er en utopi å tro at man skal bli størst alene. Vi er et godt team som drar lasset sammen, sier han, og forteller at han håper hovedkontoret skal fortsette å ligge i Kystbyen.

– Vi har internasjonale ambisjoner, og mener vi har et så bra produkt at vi skal slå alle i verden, sier han.

Nå, ganske nøyaktig ti år etter oppstarten, er ambisjonene høye, og Zwarg synes det er artig å kunne sitte på Rørvik og samtidig være en så stor aktør.

– Det er nå jeg skal si at jeg er mettet og fornøyd, men nei. Da jeg solgte de første nettsidene, skjønte jeg at det kom til å lykkes. Nå vil jeg bare få til mer, sier han, og legger til at vi kommer til å få høre masse fra dem i framtida.

Grynderen forteller at reisa hit har vært fantastisk artig, men at det også har vært utrolig slitsomt.

– For tre år siden hadde jeg 14 dager ferie i strekk for første gang på 13 år. Målet har ikke vært penger. Målet har vært å skape noe, og ha tro på framtida. Jeg håper jeg skal drive dette i mange, mange år.