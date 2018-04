Her er de i sitt ess

NAMDALSAVISA

GRONG: – Det er så artig å ha ungdommer på besøk. Det er alle tiders, sier Leif – klar for en nye runde med kortspill.

Stemninga rundt bordet er høy. Smilene går nærmest fra øre til øre hos trioen.

14-åringene Emma Fiskum og Anna Heggum, som begge går i 9. klasse på Grong barne- og ungdomsskole, brukte Pryo-uka på sykeheimen i Grong.

Pryo står for praktisk yrkes-orientering og er en del av faget utdanningsvalg. I forkant måtte alle elevene selv finne arbeid. Da fikk de blant annet en smakebit på hvordan det er å skrive jobb-søknad.

Både Anna og Emma har lyst til å jobbe som sykepleiere når de blir større og derfor valgte de nettopp Grong sykeheim som arbeidsplass i Pryo-uka.

– Men hvordan er det å jobbe her?

– Artig! Oppgavene er variert og vi får virkelig se hvordan det er å jobbe som sykepleier. Det er ikke alt vi får være med på, men vi hjelper til der det trengs. Det er ikke travelt, men det er nok å gjøre, sier Anna.

– Det var bedre enn jeg trodde. Noen ganger kan vi møte utfordringer, men det synes jeg bare er greit. Det er fint å bare prate med de gamle som bor her. Vi spurte faktisk også om å få jobbe lengre i dag, fordi det er så artig, legger Emma til.

– Alle tiders

Begge to er utplasseringselever på avdelinga Utsikten. Der bor det personer som trenger hjelp til alt fra å skjenke kaffe, til å komme seg opp fra senga om morgenen.

Mange av beboerne på sykeheimen ville bli bedre kjent med de to utplasseringselevene før de to fikk hjelpe dem. Men etter hvert ble de tryggere på hverandre og pasientene ville ta imot hjelp.

De har også spilt kort, pratet med beboerne og spilt gitar.

– Vi har danset for dem. Det var artig.

– Kan dere anbefale andre å jobbe på sykeheim i Pryo-uka?

– Ja, så absolutt! Kommer det enstemmig fra begge to.

Både Emma og Anna har fått mer lyst på sommerjobb på sykeheimen etter at de har fått sett hvordan det var å jobbe der.

– Det er flotte folk her, både pasienter og sykepleiere. Det er fint å se at beboerne setter pris på oss, sier Emma.

Mange søkere hvert år

Emma og Anna får ikke være med på alt, men de får følge pleiere på daglige oppgaver slik at de får et innblikk i hvordan det er å jobbe der. Det har ikke alltid vært sånn, før fikk utplasseringselevene jobb på for eksempel kjøkkenet. Der de ikke fikk den samme kontakten med pasientene.

– Det er nytt av året at de er med pleierne og det ønsker sykeheimen å fortsette med. De synes det er en fin måte å få rekruttert nye folk til sommerjobb, siden elevene får et innblikk i hvordan det er å jobbe her, kan assisterende pleie og omsorgsleder Marit Aarlie (47) fortelle.

Hvert år får hun forespørsler fra utplasseringselever som ønsker å jobbe hos dem.

– Ja, det er flere som spør enn vi kan ta imot, sier Aarlie.