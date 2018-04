Politiet gir tommel opp til russen.

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I går kveld ble det arrangert russefest på Kolvereid, og selv om politiet fulgte tett opp og har et godt inntrykk av arrangementet, ble det likevel noen hendelser i løpet av kvelden.

– Russen har oppført seg fint, men en person i begynnelsen av 20-åra ble bortvist fra Seaside på Kolvereid etter å ha krangla med vakter. En mann i slutten av tenårene ble også kjørt heim av politiet da han hadde fått i seg for mye drikke. Men ellers har russen oppført seg fint, sier Solfrid Lægdheim, operasjonsleder i politiet.

Slosskamp

Like etter midnatt ble det også en liten slåsskamp mellom to unge menn i Namsos.

– Vi fikk melding om at en russ hadde blitt slått ned av en annen russ, og vi hadde dialog med fornærmede part. Sannsynligvis har de dulta litt borti hverandre, og det er ikke godt å si hva bakgrunnen for uenigheten. Partene skulle gå i tenkeboksen for hva de skulle gjøre videre med saken, sier Lægdheim.

Pent vær

Lørdag blir det stort sett pent vær i Namdalen. Yr.no melder om sørvest bris, periodevis frisk bris på kysten og skiftende skydekke. Det vil bli enkelte regnbyger som kan komme som snøbygger fra ca. 200 til 500 meter. Det blir stort sett temperaturer på rundt 8 plussgrader.

Kjempet for livet

Dagens toppsak på VG er at to trønderske kvinner sitter fengslet i Dubai etter at politiet gjennomførte en razzia der kvinnene oppholdt seg. Fortsatt er det ukjent hva kvinnene er siktet for.

I dag kan du i NA lese om namsosingen Kent Andre som såvidt vant kampen mot en livstruende og kjøttetende bakterie.

– Håp på det beste, men forbered dere på det verste, var beskjeden jeg fikk, sier kona Cecilie om da familien fikk beskjed om å komme til St. Olavs i Trondheim.

Du kan også lese om grynderen Robert Zwarg fra Rørvik som nå eier ei bedrift med 30 ansatte og 40 prosent årlig vekst.