– Vi brente store sjanser

STJØRDAL: Bortekampen i 5. divisjon endte altså 0-0 for Flatanger-herrene.

– Vi brente noen store sjanser mot slutten som vi gjerne skulle hatt i mål, men det ble dessverre med det ene poenget, forteller spillende trener Karl Ivar Dahle Høstland etter kampen.

– Det var en kamp som bølget veldig mye fram og tilbake, så Fram føler seg sikkert like snytt for tre poeng som oss. Men alt i alt er vi fornøyde med to bortekamper og fire poeng. Det er ikke dårlig for et nyopprykket lag, fortsetter Dahle Høstland.

Neste uke får Flatanger bryne seg på nok en bortekamp, der de møter Levangerstudentene.

– Flere fra Flatanger spiller for dette laget, så det blir et spennende oppgjør, sier den spillende treneren.

Flatangers andrelag var også i aksjon i helga. De møtte nemlig Bindal/Kolvereid sitt andrelag i lørdagens oppgjør på Kolvereid kunstgress i 6. divisjon. Ingen mål ble utrettet før pause, men i andre omgang scoret Bindal/Kolvereid 2, og vant dermed 1-0.