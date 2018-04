En person tatt med narkotika på Namdalseid

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Politiet tok en person for besittelse av narkotika, da de sent i går kveld stoppet flere personer utenfor Shell på Namdalseid.

– Det ble funnet narkotika på en av dem, og vedkommende ble avhørt på stedet. Det var en person som er mistenkt, og vedkommende erkjenner forholdet, sier Bernt Tiller, operasjonsleder i politiet.

Ruskjøring

Sent på natta fikk politiet melding om at vitner mistenkte ruskjøring på Trones.

– Det ble tatt utåndingsprøve av sjåføren og det er oppretta ei anmeldelse på forholdet, sier Tiller.

På Kolvereid ble det i løpet av natta påkjørt et rådyr, men det oppsto kun materielle skader på kjøretøyet som var involvert.

I Namsos ble det rundt klokka 03.00 meldt om at en mann lå ved Namsoshallen og kauket, og det ble sendt ambulanse for å sjekke situasjonen.

Skryter av russen

Politiet fikk rundt 03.30 melding om at russen på Rørvik lagde mye støy, men hadde ikke kapasitet til å rykke ut.

Men politiet skryter av russens oppførsel natt til søndag.

– Vi sjekket en ungdomsfest og russefest på Ottersøya hvor det var rundt 300 gjester, og det var stille og rolig. Så det er bra at folk oppfører seg også, sier Tiller.

Greiværsdag

Det skal i følge Yr.no bli helt greit vær i Namdalen i dag. Det meldes om nordlig bris, utrygt for lokal morgentåke, ellers skyet eller delvis skyet, lettere skydekke i ytre strøk. Det blir enkelte regnbyger, snøbyger over 300-600 m. Temperaturene vil ligge på mellom 2 til 8 grader.

Brudd i statsoppgjøret

Dagens toppsak hos VG er at det klokka 03.10 i natt ble brudd i statsoppgjøret.

– Vi har strukket oss langt for å finne en forhandlingsløsning, men våre krav har blitt ikke blitt imøtekommet av staten. Dermed hadde vi ikke noe annet valg enn å gå til brudd, sier leder i YS Stat Pål N. Arnesen i en pressemelding.

I dag kan du i NA lese at Namsos Frp tar i et tak for å minske plastforurensning i Namsen og fjorden. De har nå fått satt opp en søppelcontainer som folk kan kaste søppel de finner ute i naturen.

– Når jeg ser hvordan plasten flyter enkelte steder mener jeg det er alles ansvar å ta i et tak, sier gruppeleder i Namsos Fremskrittsparti, Svein Erik Bugge.

Du kan også lese at namsosingen Jørgen Hillestad har blitt valgt til sjef for hele judo-Norge, da han i går ble president i Norges Judoforbund.