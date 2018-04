NAMDALSAVISA

RØYRVIK: Kommunestyret er innstilt på at Røyrvik fortsatt skal kunne ha status som «nasjonalparkkommune» i tråd med kriteriene som er satt opp.

Status skal vurderes hvert fjerde år og politikerne mener at kommunen jobber systematisk for å nå målsettingene og at man søker Miljødirektoratet om å bli en aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker».

Kommunene forplikter seg til å jobbe aktivt for å være en aktør under merkevaren.