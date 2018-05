Rolig natt i Namdalen

NAMDALSAVISA

Politiet i Namdalen har hatt en relativt rolig natt. Den eneste hendelsen fra politiloggen er en promillekontroll i Namsos kvart på ett i natt. 14 biler ble kontrollert, men det ble ingen reaksjoner.

Kulingvarlsen for Rørvik

Det skal bli delvis skyet og temperaturene i Namdalen vil i dag ligge mellom 10-12 grader de fleste steder.

Yr.no informerer om at det er kulingvarsel mellom Rørvik og Bodø: Tirsdag ettermiddag sørøstlig periodevis stiv kuling 15 m/s. Minkende onsdag formiddag. Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt. Vurder å la båten ligge.

Meteorologene melder dette været for hele fylket:

Møre og Romsdal og Trøndelag:Skiftende eller sørøst frisk bris utsatte steder. For det meste opphold og perioder med sol.

Nyheter fra fjern og nær

På våre nettsider kan du lese at det er fortvilelse over manglende vedlikehold av oppdrettsanlegg for blåskjell.

Toppsaken til VG handler om at Trond Giske uttalte at Arbeiderpartiet må være samlet hvis de skal komme over 30 prosent igjen.

På Trønder-Avisa sine nettsider kan du se en film fra da en grevling og en skjære delte matfat.