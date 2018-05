– Søpla skal ikke ligge ute

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Torsdag inviterte Nils Williksen og organisasjonen YoungFish skolestarterne fra tre av barnehagene i Rørvik på mat og drikke i Berggårdshagen. Det som belønning for at de plukket søppel på vegen dit.

– Det er fint å få ungene med på arrangementer sammen med næringslivet, sier Jørgen Gaare Mathisen.

Ikke overraskende var det grillet laks som sto på menyen, og det hadde ungene absolutt gjort seg fortjent til.

– Vi fant kjempemasse søppel. Se på dette da, sier Maren Ingebrigtsen og peker bort på alle posene de samlet på vegen.

– Vi har funnet et katteteppe med bæsj, sier hun.

– Også har vi funnet tannkrem, plastposer, kaviar, juicebokser og blomsterpotter, legger Sofia Westvik Aune til.

Hun ble overrasket over å se all søpla som lå ved vegen.

– Det skal ikke ligge ute, det skal ligge i søpla, sier hun.

– Det var ikke noe fint å se.

Arrangørene var glade for at ungene hjalp til, og de påpeker viktigheten av at alle tar ansvar.

– Det er knallbra at de plukket så mye søppel, men jeg er samtidig overrasket over mengden de fant bare på tur fra barnehagene og hit, sier Mathisen.