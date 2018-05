40 mål avsvidd etter gressbrann

NAMDALSAVISA

GRONG: Nødetater har vært på gressbrann på Vårryggen ved dyreklinikken på Bergsmo torsdag.

Cirka 40 mål er brent etter at bråtebrenning har utviklet seg til gressbrann.

Operasjonsleder Stig Roger Olsen ved Trøndelag politidistrikt opplyser til NA at meldinga om brannen kom inn klokka 15.40.

Både politi og brannvesen rykket ut.

– Hva hadde skjedd?

– Det var en mann som skulle fyre opp rask. Plutselig oppdaget han at bålet hadde spredt seg, sier Olsen som tilføyer at saken blir anmeldt og at det blir opprettet sak på forholdet.

Mannen som blir anmeldt er i 30-års alderen.

Det er for tida forbud mot bråtebrenning.

Stig Roger Olsen opplyser at politiet forlot Bergsmo klokka 16.25.

Da var brannen slukket.