Nok et sterkt filmdrama fra sagaøya Island

NAMSOS: Ukas barnefilm er animasjonsfilmen «Den utrolige historien om den kjempestore pæra» . Borgermesteren i Solby forsvinner, og katten Mitcho finner en flaskepost I den er det et frø, som etter at det blir plantet vokser til å bli en kjempepære. Pæra bygges om til et skip, og det blir en spennende reise for å få borgermesteren heim igjen.

I islandske «Sommerbarn» opplever to søsken på fem og seks år at foreldrenes ekteskap slår sprekker. De blir sendt på sommerleir på en barneheim, men mora dukker aldri opp for å hente dem. Det blir en kamp for å overvinne et strengt regime hvor lek så å si er forbudt.

Amy Schumer spiller en kvinne som får overdreven selvtillit etter et fall i «I Feel Pretty» . Hun får ny jobb og nye venner, men hva skjer når hun innser at ingenting egentlig har endret seg?

Skrekk blir det i «Truth or dare» , hvor ungdommer hjemsøkes etter en uskyldig runde med «nødt eller sannhet».

«Avengers: Infinity War» og «Hva vil folk si» vises også til uka.

I Grong vises «Den utrolige historien om den kjempestore pæra» og «I Feel Pretty» to ganger den kommende uka. Søndag vises «Avengers: Infinity War» på Kolvereid. Bygdekinoen kommer til Lauvsnes mandag, og viser «Operasjon Mørkemann» og «Avengers: Infinity War». Onsdag går turen til Sør-Horsfjord, da med filmene «Brillebjørn på bondegården» og «Avengers: Infinity War».