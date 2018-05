Stille og rolig i Namdalen i natt

NAMDALSAVISA

Det har vært en rolig natt for politiet i Namdalen.

– Det er ingen meldinger fra nord i fylket, sier politiet når vi snakker med de tidlig fredag morgen.

Overskyet fredag

Det blir en grå dag i Namdalen i dag. De fleste steder i Namdalen vil få temperaturer mellom 7-10 grader på dagtid.

Meteorologene hos Yr.no melder dette været for fylket i dag:

Møre og Romsdal og Trøndelag:Søraust frisk bris utsatte steder. Litt regn av og til på Sunnmøre, ellers oppholdsvær. Fra i ettermiddag sør og sørvest bris, liten kuling på Sunnmøre. Etter hvert litt regn, først i sør, oppholdsvær i indre strøk av Trøndelag.

Saker som kan friste

På våre nettsider kan du i dag lese at det aldri har vært så mange humanetiske konfirmanter før. Vi har tatt en prat med Sara Buvik, som forteller at hun er glad hun valgte humanetisk konfirmasjon.

Du kan også lese at nytt idrettskart for Namdalen skal tegnes, et halvt år etter at Trøndelag Idrettskrets ble dannet.

Ny skole på Kolvereid skal bygges, og førstevalget som hovedentrepenør falt på namsosfirmaet Byggingeniør Einar Olsen AS.