Har utviklet nytt båtkonsept

FLATANGER: Flatanger-bedriften har overlevert første utgave av det nye og innovative fartøyet – som er av modellen FollaSpeed 35 – til Midt-Norsk Havbruk.

Fartøyet er designet av Innovation og er verftets bygg nummer 69.

FollaSpeed 35 Mål: 11x3

2 stk Volvo Penta D4-DPH (alt. VP D6) levert av J. Weiberg Gulliksen AS

1 stk capstan

Sleipner hydraulisk thruster

Navigasjon er levert av Navy

Elektroleverandør: Elektroservice AS

KILDE: Folla Maritime Service AS

– Vi er stolte av at Midt-Norsk Havbruk (MNH) har valgt oss som leverandør i denne runden. Det er spesielt moro at MNH blir første kunde på vårt nye konsept. Vi er trygge på at dette konseptet vil dekke behovene MNH har på en god måte, sier daglig leder Runar Brennvoleng i Folla Maritime Service i ei pressemelding.

– Under byggeprosessen har vi hatt god dialog med kunden. Vi mener dette har vært viktig for et godt sluttresultat, fortsetter han.

– Godt tilskudd

Midt-Norsk Havbruk er imponert over både design og sjøegenskaper på fartøyet.

– Vi er sikre på at dette blir et godt tilskudd til vår flåte, spesielt med tanke på frakt av personell mellom våre lokaliteter. Fartøyet går rett i oppdrag, sier Harald Holm, lokalitetsleder i MNH.

Folla Maritime har ytterligere et fartøy av denne typen under produksjon.

Den skal leveres til Bjørøya AS om kort tid.

Siden 1994

Folla Maritime Service bygger fartøy i aluminium, og utfører service, reparasjoner, ombygging og oppgraderinger.

Fra verftet i Flatanger har selskapet levert arbeidsbåter og hurtiggående fartøy til oppdrettsnæringa og andre aktører siden 1994.

Bedriften var først ute med katamarener som servicefartøy, og disse er i daglig bruk ved svært mange oppdrettsanlegg langs hele kysten.