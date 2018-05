Klart tap for Namsos

NAMDALSAVISA

BREKSTAD: Namsos tapte 1–4 etter å ha blitt hardt straffet i andre omgang.

Tok ledelsen

Det var en meget jevnspilt første omgang på Ørland.

Namsos tok ledelsen allerede etter 10 spilte minutter ved Tobias Alstad. Han fikk godt treff fra skudd fra 16 meter og ballen smalt i nettet.

Resten av omgangen ble en stillingskrig, med bra trykk fra begge lag, tøffe dueller og høy temperatur.

Begge lag hadde flere brukbare oppløp, men heimelaget var nær utlikning bare få minutter etter Namsos sin ledelse da ballen smalt i tverrliggeren.

Heimelagets tilskuere skulle imidlertid få noe å juble for etter 35 spilte minutter, da laget utliknet til 1–1 på straffespark.

Det resultatet sto seg også til pause.

To raske mål

2. omgang startet som den første. Med mange dueller og jevnspilt på banen.

Namsos kom til en brukbar mulighet ni minutter ut i omgangen, men keeper Øyvind Børresen hos heimelaget reddet. I stedet for scoring til Namsos satte keeperen i gang et raskt angrep, som endte i et langt oppspill til Tommy Schjølberg som scoret sitt andre for dagen.

Da var det spilt 54 minutter.

Bare minuttet senere sto det 3–1. Namsos sto høyt og Ørland vant ballen. Et nytt oppspill i bakrom til nevnte Schjølberg, som satte sitt tredje for dagen, og dermed 3–1.

Selv om Namsos prøvde å komme tilbake, kom de til kort mot aggressive Ørland-spillere som hadde fått blod på tann.

12 minutter før full tid sto det 4-1, da Richard Hoøen scoret.

På overtid fikk Namsos straffespark. Dette var imidlertid ikke dagen for Namsos, for Ørlands keeper reddet mesterlig.