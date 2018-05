Snakket varmt om idrettslaget

NAMDALSAVISA

STJØRDAL: – I en tid hvor den offentlige og private infrastrukturen trekker seg ut av bygder og utkanter, hvor postkontoret og nærbutikken er lagt ned, så eksisterer fortsatt idrettslaget. Idrettslaget blir derfor, i mange deler av Trøndelag, samlingspunktet som bidrar til trivsel og bolyst, sa Rømo under sin avslutningstale til tinget.

Idrettslaget som aktør

I november 2017 vedtok et ekstraoridnært kretsting å danne Trøndelag Idrettskrets. Vel fem måneder senere ble det første ordinære tinget for en samlet idrettskrets holdt i Stjørdal.

Rømo benyttet anledninga til å understreke hvor stor betydning idrettslaget har, og hvilke oppgaver idretten blir utfordret på å løse.

– Idretten er en aktør som blir utfordret til å bidra på mange områder i samfunnet. Det forventes at vi skal ha en rolle innenfor områder som samfunnsbygging, verdiskapning, folkehelse, utdanning, integrering og inkludering for å nevne noen. Dette kan høres ut som et omfattende og ressurskrevende arbeid som vil frata oss muligheten til å gjøre primæroppgavene våre som er å skape aktivitet for alle gjennom idrettslagenes, sa han og fortsatte.

– Det geniale med idretten er at nettopp gjennom den aktiviteten som vi har i idrettslagene, så bidrar vi til samfunnet på alle de områdene jeg nevnte. Gjennom driften av idrettslagene skaper vi aktivitet og arrangement, som samlet sett bidrar til verdiskapingen i samfunnet. Gjennom aktiviteten i idrettslaget hvor reglene for aktivitetene er de samme for alle uavhengig av etnisitet og språk, ser vi at idretten også kan være en god integrerings- og inkluderingsarena. Poenget mitt er at nettopp gjennom den primæraktiviteten vi driver i idrettslagene, så er idretten en samfunnsaktør som har stor betydning for folk flest og for samfunnet som helhet.

Hold ut – lenge

Kretslederen benyttet også anledninga til å takke de frammøtte i salen for deres engasjement i idretten.

– På vegne av idretten og idrettskretsen vil jeg si takk for at dere engasjerer dere og stiller opp som frivillige for idretten. Uten dere hadde vi ikke hatt det tilbudet vi har til barn og unge i Trøndelag i dag. Og en ting til – hold ut- vi trenger dere alle – lenge.

Frøya som Grong

Rømo understreker at man ikke er ferdig med sammenslåingsprosessen, selv om man er blitt én krets.

– Vi vil måtte bruke noe mer tid på å arbeide oss sammen slik at vi etter hvert blir en organisasjon med lik leveranse. Med det mener jeg at alle skal få samme type tjenester, med samme kvalitet uavhengig av om det er på Frøya eller det er i Grong. Arbeidet med å etablere felles rutiner og fordele oppgaver og ansvarsområder slik at alle får brukt sin erfaring og kompetanse er en viktig forutsetning for å kunne oppnå dette, sa han avslutningsvis.

Tinget ble som ventet en ganske så rolig affære, der man gikk gjennom de nødvendige postene, uten at det skapte de store diskusjonene. Hele tinget ble unnagjort på 1 time og 45 minutter, der samtlige saker ble enstemmig vedtatt.