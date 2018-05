Hva har skjedd mens du sov?

NAMDALSAVISA

Klokka 05:06 i natt fikk politiet melding om mye støy i Namsos sentrum. Politiet dro til stedet og bad dem dempe seg.

– Det virker som det holdt, for vi hørte ikke noe mer etter det, sier operasjonsleder Kamilla Engen.

Litt senere, nærmere bestemt klokka 05:30 kom en patrulje over en person har plukket med seg to pakker med spyleveske fra en bensinstasjon i Namsos. Personen leverer de tilbake, og bensinstasjonen vurderer anmeldelse.

Været for søndag

Dagen ser ut til å bli relativt fin i Namdalen i dag. De fleste steder får tendenser til sol og temperaturer mellom 9-11 grader. Det er meldt en del vind på Rørvik og meteorologene på Yr.no har sendt ut kulingvarsel mellom Rørvik og Andenes. Værmeldingen for hele fylket ser slik ut:

Trøndelag:Sørvest stiv kuling på kysten, i morgentimene minkende til bris. Regn, senere enkelte regnbyger. I ettermiddag dreining til søraust bris. Delvis skyet, oppholdsvær, perioder med sol.

Helgesaker

På våre nettsider kan du lese i Under åpen himmel at Idrettslaget i Gravvik er opptatt av at det skal være et turmål for alle.

Ukas blomst gikk denne uken til Solveig Bergin som beskrives som Norges beste bankdame.

Du kan også lese at på gårsdagens Strandryddedag ble det funnet enormt mye søppel.

– Jeg visste at det var mye søppel. Men at det var så ille trodde jeg ikke. Jeg hadde aldri trodd det, om jeg ikke hadde sett det selv. Det er så vanvittig mye søppel, at det er ekstremt, sier Aune Johannessen.