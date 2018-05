– Når noe sånt skjer, følger vi hendelsen tett opp

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det var like før klokka 09.00 mandag morgen at politiet fikk melding om en utagerende person på Namsos ungdomsskole.

– En patrulje dro raskt til stedet og fikk kontroll på mannen i 20-åra innen det hadde gått ti minutter. Personen ble overtatt av helsepersonell, opplyser lensmann Stein Erik Granli.

Mannen er ifølge Granli av norsk opprinnelse.

Slo en lærer

Vedkommende ropte og laget mye verbal støy som kunne virke skremmende på elevene som hørte personen.

Granli opplyser om at det en kjenning av politiet som ikke har hatt det så bra den siste tida.

– Han skal ha vært utagerende. Hvordan?

– Han skal ha slått en lærer som vi oppretter sak på. Ellers har jeg ikke fått melding om han skal ha vært voldelig mot noen elever, men de som var til stede opplevde nok dette ubehagelig, sier Granli.

Lensmannen sier situasjonen blir fulgt opp med skolen.

– Det er viktig for oss å følge opp dette og hjelpe til der det trengs, sier Granli.

Granli opplyser også at den samme personen var innom Olav Duun videregående skole for noen uker siden.

– Det stemmer at vi også var der og hentet mannen 16. april. Også da fikk han helseoppfølging etter situasjonen, sier Granli.

– Hva gjør dere nå for å forhindre at liknende situasjoner skjer igjen?

– Mannen er som sagt under helseoppfølging, og der jobbes det mot at mannen skal kunne finne på å gjøre slik ting igjen, sier lensmannen.

– Fulgte beredskapsplanen

Rektor på Namsos ungdomsskole, Grete Mo, var ikke selv til stede på skolen da hendelsen skjedde, men har fått tilbakemeldinger på at beredskapsplanen ble fulgt da situasjonen oppsto.

– Etter at politiet tok hånd om personen, ble de involverte tatt hånd om. Når mange ser og opplever slike situasjoner, er det viktig å prate om det i ettertid, sier Mo.

Rektoren sier det blir viktig å evaluere hendelsen med politiet for å finne ut hva som kunne vært gjort annerledes og hva som ble gjort riktig.

– Det er en del av beredskapsplanen. Når det passer for oss og politiet, kommer de til skolen for å evaluere hendelsen. Mandag var det assisterende rektor som jobbet tett med det som hendte, og informasjon om hendelsen ble sendt ut til foreldre kort tid etter det som hendte for å informere, sier Mo.