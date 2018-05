Gir tre millioner kroner til granulatoppsamling

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Forsøpling av naturen og spesielt plast har blitt det store viktige miljøtemaet i 2018. SpareBank 1 SMNN har satt i gang Plastdugnaden i kampen mot marin forsøpling. Dugnaden har utløst stort engasjement i hele regionen.

Nå vil stiftelsen gjøre noe med en annen kilde til forurensing i gavet. Granulat fra kunstgressbaner er den nest største kilden til mikroplast og marin forsøpling.

– Vi ønsker å bidra til at Fotball-Norge gjør det som er mulig for å redusere spredninga av granultatet ut i naturen. Det spres flere hunder tonn granulat i året bare her i Midt-Norge. Gummigranulatene tar vegen ut i havet, og det er helt nødvendig med en kraftinnsats mot dette, sier styreleder i stiftelsen, Anne-Brit Skjetne i ei pressemelding.

Fyrtårn

President Terje Svendsen i Norges Fotballforbund forteller at de har ei målsetting om å redusere svinn av granulat fra kunstgressbaner med 90 prosent innen 2020.

– Sparebankstiftelsens bidrag på tre millioner kroner til tiltak i Midt-Norge kan bidra til å gjøre regionen til et miljøfyrtårn i norsk fotball. Bidraget gjør Midt-Norge i stand til å vise veg for resten av landet, sier han.

Han mener at norsk fotball i likhet med andre aktører ta ansvar for å rydde opp etter seg.

Forskrift

Miljødirektoratet jobber nå med en granulatforskrift i dialog med NFF. I tillegg har energi- og miljøkomiteen på Stortinget bedt regjeringa om å innføre et regelverk som sikrer et effektivt utstyr for oppsamling av gummigranulat fra eksisterende og nye kunstgressbaner tas i bruk med virkning fra 1. januar 2019.