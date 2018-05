Kulingvarsel på Namdalskysten

NAMDALSAVISA

Yr.no melder om stiv kuling på kysten mellom Rørvik og Støtt fra mandag morgen. Vinden vil minke utover formiddagen. Ellers vil det på kysten bli noe regn fra morgenen av, før det vil bli oppholds og perioder med sol utover dagen.

Temperaturen i Namdalen vil i dag ligge på rundt sju grader de fleste steder. Det meldes om oppholdsvær og perioder med sol.

Politiet har ingen hendelser å melde fra vårt område natt til mandag.

Det foregår fortsatt vedlikeholdsarbeidet på fv.770 på strekninga mellom Kongsmoen og Foldereid. Hastigheten er derfor nedsatt til 50 km/t. På samme veg er det lett stengt kjørefelt og ysregulering ved Mulstadvatnet på grunn av vedlikeholdsarbeid.

