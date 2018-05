Snåsning blir adm. dir. på St. Olavs

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Det melder St. Olavs hospital på sin nettside.

– Da stillinga som administrerende direktør ved St. Olavs hospital ble aktuell, var jeg ikke i tvil. For meg er det viktig at jeg kan identifisere meg med målet - hvor man vil - og det gjør St. Olavs hospital. Visjonen om fremragende behandling for våre pasienter og tankegangen om å se helsetjenesten under ett er noe jeg virkelig tror på. For meg må jobben være mer enn det arbeidet som skal utføres, det må være et samfunnsoppdrag der jeg kan gi alt. Her ligger det virkelig til rette for å få til å gjøre en god jobb, sier Aasved til sykehusets egen nettside.

Etter planen tiltrer hun stillinga som administrerende direktør ved St. Olav til høsten.

Aasved er bosatt i Oslo og opprinnelig fra Snåsa.

Hun er utdannet fysioterapeut og lege, spesialist i psykiatri og har flere års erfaring fra indremedisin. I tillegg har hun flere kurs og utdanning innen ledelse, samt en rekke verv i ulike råd og utvalg på CV-en.