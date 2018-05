Tett samarbeid med «first lady»

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det vil være utrolig om det blir en realitet, sier Nysæter.

Boksefest

Natt til søndag beholdt Brækhus tronen som «first lady» i kvinneboksing etter et tøff kamp mot Kali Reist.

Nå retter hun blikket framover, og den store drømmen er en «helnorsk» boksefest i Las Vegas tidlig i 2019, skriver VG.

– Den store drømmen nå er å ha et eget stevne i Las Vegas. Jeg tror det er mulig å få til, og det hadde vært helt fantastisk, sier hun til avisa.

Ifølge VG har hun konkrete planer om å få til et storstevne i byen som er verdenskjent for sine kasinoer. Der skal hun selv være «hovedkampen», og det til et tidspunkt som passer norske tv-seere.

– «Det hadde vært «dritmoro». Tenk å få med boksere som Anders Eggan, Simen Nysæter og flere. Herregud så moro det hadde vært – en stor drøm! I Las Vegas ville ingen reagere om det er på formiddagen. Der er «alt» lov og greit, sier Brækhus til VG.

Fortsatt samarbeid

Namsosbokseren er i skrivende stund «frilanser» i boksesirkuset. Nysæter er ikke under kontrakt med et fast «selskap», og skriver kontrakt for en kamp av gangen med ulike promotører.

Det samme kan skje hvis det blir noe av Brækhus sin drøm om boksestevnet i den amerikanske byen.

For ifølge Simen må han ikke vær en del av «First Lady Promotions», som er Brækhus sitt selskap, for å gå kampen i Las Vegas.

– Kanskje blir det en «en kamp- kontrakt». Får se hva hun tenker og planlegger framover. Men selv om jeg ikke er kontraktfestet i stallen hennes, kommer vi til å samarbeide uansett. Vi prater jevnlig sammen, forteller han.

Ned i vekt for tungvektskamp

Det er imidlertid ikke en eventuell kamp i Las Vegas som i første rekke sirkulerer i Nysæters hode nå.

26. mai går han i ringen i «This is Oslo» – et boksestevne på Tjuvholmen. Der skal han bokse mot Tamaz Zadishvili fra Georgia i det som blir hans fjerde proffkamp.

Kampen går i tungvekt, men Nysæter skal likevel presse seg ned i cruiservekt.

– Jeg skal gå ned tre kg til kampen. Dette er et mål jeg har satt for å la kroppen bli vant med å holde vekta nede. Min kropp har aldri gjort dette før, så det blir spesielt, sier han.

Årsaken er at Nysæter ser for seg ei framtid som bokser i cruiservekt.

– Kroppen responderer bra for tida. Jeg er akkurat der jeg skal være. Målet mitt framover er å utvikle mer av basisferdighetene mine. Gjøre ting bedre og smartere, sier han.