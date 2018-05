Namdalen godt representert i UKM-finalen

NAMDALSAVISA

GRONG: 20.–22. april gikk UKM regionfestival i Grong av stabelen, hvor hundrevis av dyktige ungdommer var i aksjon. Nå er det klart hvilke av deltakerne som får delta under den landsdekkende UKM-festivalen i Trondheim 25. juni–29. juni.

Gleder seg til finalen

Viknabandet Laidback var blant de heldige som gikk videre, noe de setter stor pris på.

– Det var ufattelig artig. Vi hadde det ikke som ambisjon, for nivået er skyhøyt. At vi får en bekreftelse på at vi har det nivået og at vi får reise til finalen, er veldig kult, sier gitarist Ingar Tryggvang.

Låta de gikk videre med, «Mr. High and Mighty», befant seg lenge på idestadiet, men ble gjort ferdig til UKM.

– Det er en type hardrock/blues-sang som var blant dem vi hadde på blokka på nyåret. Og det var artig at den falt i smak hos juryen, forteller Tryggvang.

Bandet har nå holdt sammen i seks år, og de gir mye av æren for det til UKM.

– Det er grunnen til at vi fortsatt holder sammen. UKM var lenge den eneste arenaen for oss å spille på. At vi fortsatte etter de tre første årene, er UKM sin fortjeneste.

Nå gleder de seg til å stå på scenen under finalen.

– Jeg tror det blir helt rått, og det er bare flinke folk som er med. Å få være ei hel uke sammen med dem, blir veldig bra. Å spille i Grong var artig, og dette tror jeg blir enda artigere, sier Tryggvang.

Disse gikk videre

Scene:

Laidback med «Mr. High and Mighty» (Vikna)

Eline Ruud Kristiansen med «Du må ikke sove» (Flatanger)

Crash banan diesel motor deluxe med «Jakten på mix-innslag» (Flatanger)

Mari, Åsne, Maren & Rose med «Crystallize» (Inderøy)

June Sofie Nilsen med «Vals i ciss-moll» (Indre Fosen)

New Dawn med «Lipstick» (Verdal)

Kunst:

Anastasia Kruglikova med «In the Sea» (Røyrvik)

Stefan Skjærvik med «Miniatyrgård» (Fosnes)

Hedda Boschma med «Evig katt» (Stjørdal)

Tony Juliussen med «Head over Heels» (Stjørdal)

Film:

Per Lydersen med «Lego Crossing» (Overhalla)

Media:

Håkon Rybakken (Inderøy)