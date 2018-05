På tide å få sprette korka

NAMDALSAVISA

Det meste går på skinner for næringslivet og Flatanger kommune. Nå er det på tide at de kan få kjøpe sprudlevann på sitt eget utsalg.

I går skrev NA om kjøpmann Johan Sørgaard på Spar Flatanger som i 12 år har kjempet for å få et minipol i sin butikk. Lokalet står klart, og det blir stående ubrukt i 2018 også.

Vinmonopolet åpner sju nye utsalg høsten 2018, blant annet i Nesna, Sand i Suldal, Skodje og Hovden. Felles for de tre siste, er at de har hatt stor vekst i turisme og hytteutbygging. Tilsvarende vekst kan Flatanger kommune vise til, og ingenting tyder på at den vil avta. Det er lenge siden Fylkesmannen definerte Flatanger som en turistkommune, som innebærer blant annet at Spar Flatanger kan holde søndagsåpent.

Vinmonopolet har siden 1922 vært en bærebjelke i norsk alkoholpolitikk. Det bør de også være i framtida. De er en garantist for sikkert salg av alkohol innfor de retningslinjer som Stortinget fastsetter. Vinmonopolet er opptatt av at nordmenn skal kunne handle selv på polet. Rundt 96 prosent av landets befolkning har mindre enn tre mil til nærmeste utsalg – det taler også for et utsalg på Lauvsnes.

Tidligere politiker Inge Ryan (SV) og nå Elin Agdestein (H) har alene ikke lyktes med å få minipol til kystkommunen. Kjøpmann Sørgaard har lagt alt til rette for ei etablering. Nå er det opp til ordfører Olav Jørgen Bjørkås (Sp) og kommuneadministrasjonen å levere en god nok søknad som oppfyller kriteriene som Vinmonopolet setter for etablering. Det burde ikke være en altfor krevende oppgave. Det rådet kommer fra Agdestein. Det kan ende i champagnesmell.