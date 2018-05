NAMDALSAVISA

BOTNAN: Brannvesenet rykket onsdag ettermiddag ut etter ei melding om fyring av avfall fra hogst i Botnanvegen.

– Det var et bål som tok litt av, men brannvesenet er på stedet og har nå kontroll. De blir der ei stund til for å ha på vann for å være sikker på at brannen ikke skal blusse opp igjen, sier Halvor Kongsmo på 110-sentralen.