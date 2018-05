Rolig natt i Namdalen

NAMDALSAVISA

I dag vil det bli opp mot 20 grader flere steder i Namdalen.

VG melder at det har kommet nye anklager mot Trump-Advokat Michael Cohen. Han blir beskyldt for å ha mottatt penger fra et selskap som kontrolleres av en russisk milliardær. New York Times sier de har sett dokumentasjon på pengeoverføringer, mens selskapet avviser påstandene. Cohen selv har ikke kommentert saken.

Trafikk: Det foregår fortsatt vedlikeholdsarbeidet på fv.770 på strekninga mellom Kongsmoen og Foldereid. Hastigheten er derfor nedsatt til 50 km/t. På samme veg er det lett stengt kjørefelt og ysregulering ved Mulstadvatnet på grunn av vedlikeholdsarbeid.

I dagens NA kan du lese at Steffen Iversen har fire namdalinger i stallen når Trygg/Lade går for opprykk. Treneren med 79 A-landskamper skryter av de tidligere NIL-spillerne.

Vant Tinestafetten, men får ikke reise til finalen på Steinkjer Stafettseier med bismak Seieren i Tinestafetten kom med en bismak for Sandra Dolmen og Ann-Helen Aspli.

Les også at rådmann Karl Audun Fagerli i Lierne mener Bjerke Skoger og Ola Mæle ikke overholdt opplysningsplikten da de søkte konsesjon på Tunnsjø Bruk AS i fjor.