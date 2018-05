Full utrykning til Gåsværet, promillekjøring og hester i vegen

NAMDALSAVISA

Klokka 23.05 onsdag kveld kjørte redningsskøyta ut til Gåsværet like ved Bondøya i Ytre Vikna.

– Alle etater var innblandet og vi sendte ut mye folk, forteller Jon Eirik Seierstad på 110-sentralen.

Da redningsskøyta kom fram, så de utsendte at det ikke dreide seg om husbrann – men et bål som brant.

– Å elde bål på ei øy som dette midt i bålforbudsperioden er ikke så smart. Folk burde akseptere at det er bålforbud, slik at vi slipper situasjoner som dette, sier Seierstad.

Det generelle bålforbudet begynte 15. april og varer til 15. september.

Blåste over lovlig verdi

Klokka 03.14 natt til torsdag ble en kvinnelig tenåringssjåfør stanset av politiet på Rørvik. Hun ble kontrollert for promille og blåste over lovlig verdi.

– Hun samtykket førerkortbeslaget. Sak vil bli opprettet på henne, forteller operasjonsleder Ann Kristin Øie i Trøndelag politidistrikt.

Løse hester

Klokka 05.56 torsdag morgen meldte politiet om to løse hester på fylkesveg 17, to til tre kilometer sør for Sjøåsen i Namdalseid.

– Vi håper eieren kommer for å hente hestene sine, sier operasjonsleder Øie.