Hjertet banker for Flatanger

TRONDHEIM: Halvparten av troppen som teller 20 mann har base i trønderhovedstaden, byen som har et bredt tilbud innen seniorfotballen. Men for kompisgjengen på ti, er det kun spill for Flatanger som gjelder.

– Selv om vi bor og trener i Trondheim, er det Vik stadion som er heimebanen vår. Det er ingenting som å komme heim og spille fotballkamper foran det fantastiske heimepublikummet vårt, sier spillene trener Karl Ivar Dahle Høstland.

Kjendiser i heimbygda

Nettopp det store engasjementet rundt laget, er en stor motivasjonsfaktor for spillerne. Da laget sesongdebuterte på heimebane i fjor, møtte 350 tilskuere opp for å heie fram laget.

– Det er jo helt sykt. Tilskuerne våre er helt gale, vi føler oss nesten som kjendiser når vi kommer heim, spøker Flatanger-gjengen.

– Entusiasmen rundt laget er unikt. Du skal lete lenge etter et Trondheims-lag på vårt nivå med like stort engasjement som det vi opplever. Supporterne er vår 12. mann, sier Dahle Høstland.

«Driven» i og rundt laget gir utslag også innad i spillerstallen. Foran årets sesong har flere nysigneringer kommet til og klubben stiller i år lag både i 5. divisjon og 6. divisjon.

– Vi er en bra gjeng bestående av mye gode fotballspillere. Storparten av spillerne kommer fra Flatanger eller har en relasjon til bygda, det er viktig både for oss og tilskuerne våre, forteller Dahle Høstland.

4. divisjon neste?

fjorårets sesong endte i opprykk fra 6. divisjon for Flatanger, som har imponert stort også innledningsvis i vår. Etter tre spilte kamper, topper laget tabellen i 5. divisjonsavdelinga.

Nå øyner laget et håp om å kunne kjempe om nok et opprykk, denne gang til 4. divisjon.

– Vi har lyst til å gjøre det så bra som mulig, men tar en kamp av gangen, sier Flatangers spillende trener, før han korrigeres av lagkameratene.

– Karl Ivar er den beskjedne i laget. Vi har tenkt å rykke opp, sånn er det med den saken. Drømmen er å møte Namsos 16. mai neste år, slår resten av gjengen fast.

Trener på hver sin kant

Med spillere spredt over store avstander, skaper treningsarbeidet noen logistikkutfordringer for Flatanger-laget.

– Vi er jo et spesielt tilfelle, i den forstand at vi sjeldent trener sammen som lag – med unntak av enkelte treningssamlinger. Men vi holder oss i form på hver vår kant, forsikrer Dahle Høstland.

Trondheims-gjengen trener jevnlig sammen i trønderhovedstaden og har i sesongoppkjøringa også vært fast innslag på treningene til Trondheims-Ørn, som ledes av sambygding Thomas Dahle.

Med treningsgrunnlaget på plass, ser spillerne nå fram mot sesongdebuten på heimebane når Kolvereid gjester Vik gress førstkommende søndag.

– Det blir et knalltøft oppgjør, men vi har selvfølgelig trua på seier og håper på drahjelp fra heimepublikummet. Hornmusikken er allerede bestilt, så vi håper Flatanger-publikummet kjenner sin besøkelsestid, smiler 5. divisjonsherrene før helgas lokaloppgjør.