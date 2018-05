NAMDALSAVISA

NAMSOS: Tre namdalinger er på startstreken når historiens første landsfinale for veteraner i bilcross blir arrangert på Elverum.

Dette mesterskapet er for bilførere som har passert 50 år og arrangeres lørdag 12. mai.

At mesterskapet er etterlengtet viser det faktum at over 100 bilførere er påmeldt.

Fra Namdalen kommer Joar Hamland, NMK Ytre Namdal, Karl Åge Rønning, NMK Namdal og Bård Leksås, NMK Namdal.