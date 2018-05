2 x humoraften med Karl & co.

NAMDALSAVISA

GRONG/NAMSOS: Fra 1993 til 1997 var den nå legendariske tv-serien «Mot i brøstet» en seermagnet uten like. Gjennom åtte sesonger og 142 episoder på TV 2 ble karakterene Karl, Nils og Henry raskt allemannseie.

Nå kommer serieskaper Tore Ryen og hovedrolleinnehaver Nils Vogt både til Grong og Namsos med showet som markerer seriens 25-årsjubileum, henholdsvis 2. og 3. september.

– En veldig god kveld

Der skal de to gi et humorfylt tilbakeblikk på det som skjedde foran og bak kamera. Stand-up-showet skulle egentlig gå kun som en forestilling i Oslo, men da den uten annonsering ble utsolgt på to timer, ble det til en landsomfattende turne.

– Jeg var ikke klar over at de planla en slik turne, men fikk et tips om det. Vi manglet standup på programmet i Kuben, så da ringte jeg tvert. Da fikk vi en veldig fin avtale, sånn at de fikk tatt Namsos med det samme, sier Trond Martin Sæterhaug, kulturleder i Grong.

Han tror ikke at det gjør noe at det samme showet vises både i Grong og Namsos.

– Humor og standup er så populært at det går veldig bra at det vises begge stedene, sier Sæterhaug.

Og han er sikker på at det kommer til å bli en hyggelig aften.

– Det er to veldig trivelige og fine fyrer på scenen, så det kommer til å bli en veldig god kveld, sier Sæterhaug.

Fortsatt populære

Tar du med oppfølgerserien «Karl & co.» har seertallene passert 100 millioner. Serien går fortsatt i reprise på TV 2, både på lineær tv og strømming. Sæterhaug er glad for nå å kunne tilby dette for publikum.

– Jeg er opptatt av å formidle nasjonalskattene, og innen komedie er kanskje «Mot i brøstet» det største på norsk fjernsyn noen gang. Det er også den mest sette humorserien, sier Sæterhaug.

Mange er fortsatt ivrige fans, så derfor er det stor sjanse for at de 320 billettene som nå er lagt ut i Grong kommer til å selge unna fort.

– Jeg tror det kommer til å selge godt, så her må folk være på hugget for å sikre seg billett. Vi satser på fulle hus både i Grong og Namsos, sier Sæterhaug.