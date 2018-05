Knuste ruter på Namsos ungdomsskole

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det var en person som bor i nærheten av skolen som meldte fra om hærverket.

Da politiet ankom stedet fant de ingen personer, men to knuste ruter.

– Saken vil bli etterforsket, forteller operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt.

Like ved midnatt fikk politiet melding om støy fra russen på en privat adresse i Namsos. Politiet hadde ikke kapasitet til å rykke ut på det tidspunktet.

– Vi hørte ikke noe mer om det, så vi antar at russen roet seg, sier Volden.

I Grong har det blitt funnet en elghund med kjetting-halsring. Den ble tatt hånd om vet Sandøla.

Det har også vært en brann på bakeriet i Sørli. Les saken her.

Været

Yr har sendt ut flomvarsel i Trøndelag og Møre og Romsdal. I dag vil det komme en del nedbør i Namdalen, før det utover kvelden vil bli oppholdsvær og sol enkelte steder.

Lørdag og søndag vil det igjen bli pent vær, med sol og temperaturer rundt 17 grader de fleste steder i Namdalen.

Nyheter

VGs toppsak i morgentimene er at Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkhol er oppgitt over at Høyre stemte imot at regjeringen skal utrede et lovforslag som tilltater eggdonasjon.

På Namdalsavisa sine nettsider kan du lese at to menn fra Namdalen i går ble sendt til St. Olavs etter sykkelvelt.

Har fått gressbrannen under kontroll Det begynte å brenne i en traktor, så spredte flammene seg til terrenget i den sterke vinden.

Ukas sak i NA helg handler om fire namdalinger som forteller om hva de opplevde under FN-flagg i Libanon.

– Jeg anbefaler ingen å dra i krig. At jeg sitter her i dag er bare flaks, sier en av dem.