Rybak kan tjene på østeuropeisk mannefall

LISBOA: Etter at andre semifinale i Eurovision Song Contest gikk av stabelen i går, er det klart hvilke land som stiller i lørdagens finale. Der finner vi mange vesteuropeiske land og Australia, mens Øst-Europa omtrent er radert vekk.

– Blodbad er seriøse greier

Norges Eurovision-deltaker Alexander Rybak har hviterussisk bakgrunn og har svært mange fans i Russland og Øst-Europa for øvrig. Han har vært utilgjengelig for pressen i Lisboa, men Namdalsavisa fikk som eneste norsk avis stilt et spørsmål om hva han syns om den østeuropeiske massakren under den internasjonale pressekonferansen etter gårsdagens semifinale.

– Blodbad er seriøse greier, jeg vil vel heller kalle det en sterk musikkonkurranse. Men ja, jeg håper folk stemmer på meg i de østeuropeiske landene også, sier Alexander Rybak og krysser fingrene.

– Det er første gang Russland ikke går videre til en finale, noe som er oppsiktsvekkende i seg selv. I tillegg er de tidligere Sovjet-landene Aserbajdsjan, Armenia, Georgia og Hviterussland ute og mange andre østeuropeiske land som Polen og Romania, sier Eurovision-blogger Astrid Foldal i Good Evening Europe.

– Det skal bli interessant å se hvor Øst-Europas stemmer går nå. Det kan fort bli positivt for Norge, mener Foldal.

En stemme på Russland

En av de få østeuropeiske landene som er igjen, er Moldova. Deres låtskriver er russiske Philipp Kirkorov, som både er kjent låtskriver og artist i Russland. I dag går han ut på sin private Instagram med to millioner følgere og sier at en stemme på Moldova er en stemme på Russland.

– Det kan også slå tilbake på dem, for mange vil ikke stemme på Russland, sier Foldal.

– Men Kirkorov og Rybak er gode venner, og Rybak var invitert i bursdagen hans her nede. De klarer vel å dele på stemmene også.