NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det er i budsjettet satt av 1,5 millioner kroner til opprusting av uterommene ved skolene og barnehagene i kommunen.

Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur har vedtatt at midlene for 2018 skal fordeles slik: Sørenget oppvekstsenter 700.000 kroner, Kleppen barnehage 60.000 kroner, Namsos ungdomsskole 300.000 kroner, Namsos barneskole 100.000 kroner og Høknes ungdomsskole 200.000 kroner.

Det er også satt av 140.000 kroner til prosjektoppfølging.