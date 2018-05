Fantastisk vær i Namdalen i dag

NAMDALSAVISA

Mandag vil det bli over 20 varmegrader flere steder i Namdalen. YR.no melder at vi kan vente oss skyfri himmel, lite vind og temperaturer helt opp mot 22 varmegrader noen steder.

Det har vært en rolig natt i området. Politiet hadde ingenting å melde om.

- Det har vært en veldig rolig natt. Dette setter vi selvfølgelig pris på, det er klart det, det betyr at folk har det bra, sier Kamilla Engen, politiets operasjonsleder.

I dag kan den første medisinen for muskelsykdommen amyotrofisk lateral sklerose (ALS) på 22 år bli tilgjengelig for norske pasienter. I morgenens toppsak hos VG forteller de om en nordmann som har brukt medisinen i to år. Han har opplevd en god effekt.

I dagens NA kan du lese om lefsebakeriet i Lierne, som er i full svingen etter brannen. – Når det først skulle begynne å brenne i fabrikken, så må jeg si at det ikke kunne gått bedre. Alt fungerte som det skulle, sa driftssjef Arve Gåsbakk i Baxt Lierne, knappe 12 timer siden flammene sto i taket inne i lefsebakeriet.

Det ble også et målkalas på Rørvik stadion Søndag kveld da Rørvik herjet med Stjørdals-Blink 2 på hjemmebane, og vant 10–0 foran hjemmepublikumet.