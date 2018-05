Skal fylle Oslo Spektrum sammen med D.D.E.

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Med sin særegne stil har Beist begeistret mange i løpet av det siste drøye halvåret. Denne uka kommer debutplata som mange har ventet på, og bandet er spent på mottakelsen.

– Vi bestemte oss for å leke oss i studio, og det har vært skikkelig artig å spille inn plata. Så nå er vi spente på hvordan den blir mottatt. Vi brukte lang tid på sounden, for det skulle være trøkk, og de gammeldagse instrumentene skulle høres moderne ut, sier låtskriver og vokalist Arne Wormdal.

Med seg i bandet har han overhallingene Ole Jonas Storli og Ragnhild Haugdal, og førstnevnte har også produsert debutplata.

– Ole Jonas er en magiker i studio, og er utrolig god til å jobbe med akustiske instrumenter og skape varme lydbilder.

Lager musikk sammen

Det er Wormdal som skriver låtene til Beist, men de andre i bandet er viktige for å gjøre dem komplette.

– Det er mange detaljer som ikke er med når jeg tar med låtene i studio. Så mange av detaljene som tar låta fra ei platt digital skisse til et levende musikkverk lager vi sammen, sier Wormdal.

Etter flere år som soloartist var det litt skummelt å gjøre ting på denne måten.

– Jeg har gjort det litt før, og det er ei tilvenning. Men jeg har superdyktige folk rundt meg som løfter fram låtene. Så på denne plata har det vært veldig komfortabelt å gjøre det på denne måten, sier Wormdal.

Humor og alvor

Noe av det som gjør at Beist skiller seg ut, er Wormdals språkrike tekster fulle av historier inspirert av hans egen oppvekst på bygda. Og det å ha en egen signatur er noe han har hatt et ønske om å skape.

– Jeg håper at det ikke likner på noe annet, og til denne plata har jeg ikke latt meg inspirere av så mye annen musikk. Vi har bare prøvd å lage noe eget, sier Wormdal.

– Jeg synes det er artig å lage en rød tråd. For at det skal være interessant å framføre må språket tulles litt med og gjøres artig. Historiene blir mer mine når jeg kan gjøre språket litt rart, og derfor smetter jeg inn litt små merkelige ting, sier Wormdal.

Samtidig som det er mye tull og moro i Beists musikalske univers, er det også rom for en del mer alvorlige ting.

– Det er det absolutt. Det er ikke bare flåseri. Jeg synes at det kan være utfordrende å skrive fjærlett og enkelt, så det blir ofte med noe alvor også i de lettere sangene. Men det er ikke alltid bevisst at det blir sånn. Jeg har skrevet sanger som er ærlige og som inneholder mer nyanser enn bare humor. Først var det skummelt å skrive om ting som kjærlighetssorg, men så ble det bare artig at det var litt skummelt, sier Wormdal.

Til Spektrum med D.D.E.

Før Beist ble startet hadde Wormdal holdt på med musikk mest som en hobby, og opplever suksessen med sitt nye band som nesten som sjokkartet.

– Vi har jobbet ræva av oss, og det er mye flaks når du tar et steg videre som nå. Så det var sjokk. Nå har vi også fått oss en bookingagent som betyr utrolig mye for oss. Hun har solgt oss inn med stort hell, og det gjør at vi kan fokusere helt og holdent på musikken, sier Wormdal.

Nå har de en travel sommer i vente, før de skal opptre sammen med D.D.E. og Postgirobygget i landets storstue Oslo Spektrum i høst.

– Det var den andre konserten vi ble booka til, og jeg tenkte bare «dæven, det er helt tullete». Det er sånn at vi fortsatt ikke tror på det. Men vi gleder oss, og det blir kult å spille med D.D.E., som har inspirert oss mye.

Og det kan også forventes mer musikk fra den glade gjengen.

– Vi er i gang med nye låter, og det er veldig inspirerende å lage musikk når det er et publikum som vil høre den, sier Wormdal.