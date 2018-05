Brudd i meklinga - 1.700 NRK-journalister ut i streik

NAMDALSAVISA

En 30 sekunder lang Dagsnytt-sending klokka 13 markerte starten på streiken. Uten å annonsere ut nyhetsbulletengen, og uten å lese opp andre nyheter enn at NJ-journalistene i NRK har gått ut i streik, markerte Dagsnytt-avvikleren starten på streiken blant 1.700 medlemmer av journalistlaget i statskanalen.

– Her er Dagsnytt klokka 13. Det er nå journaliststreik i NRK. 1.700 medlemmer av Norsk Journalistlag i NRK går ut i streik nå klokka 13.01, fordi det er brudd i meklinga mellom Norsk Journalistlag og arbeidsgiver NRK, innledet nyhetsoppleseren.

Hun fortsatte med å opplyse at ingen medlemmer av Norsk Journalistlag i NRK vil lage sendinger på radio, TV eller oppdatere NRK.no så lenge streiken varer. Deretter ble det helt stille.

– Det har ikke vært reelle forhandlinger. Vi opplever at NRK ikke har rikket seg en tomme gjennom meklinga. NRK misbruker frontfagsmodellen, og bruker den som ei absolutt grense, i et forsøk på å kneble de frie forhandlingene. Dette er et forhandlingsklima vi ikke kan godta. NRK sender dermed 1.700 journalister ut i streik, sier Richard Aune, leder i Norsk Journalistlag i NRK, etter intense forsøk på å finne løsninger hos Riksmekleren.

Han mener dette ikke er et forhandlingsklima NRKJ kan godta.

– Vi må redusere lønnsforskjellen mellom oss og andre store mediehus. Vi skal ikke nå de igjen på lønn, men vi godtar ikkj å tjene 110.000 kroner mindre i året, sier han til nrk.no.

Streiken vil bety et strekt redusert tilbud til publikum og vil blant annet ramme den tradisjonelle 17.-sendinga.

I tillegg vil NRKs tilbud både på radio, tv og nett rammes.