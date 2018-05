Tre påhengsmotorer stjålet fra tre båter i Nærøy

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Eierne har anmeldt tyveriet etter at tre påhengsmotorer ble stjålet fra tre båter på Skage i Nærøy natt til tirsdag.

– Vi fikk melding om tyveriet klokka 19.19 tirsdag kveld. En melder ringte og fortalte at påhengsmotoren hadde blitt stjålet fra båten som lå på sjøen i Skagabukta. Vedkommende opplyser samtidig om at det kan se ut som også to andre båter har fått motoren stjålet, sier operasjonsleder i Trønderlag politidistrikt, Ole Petter Hollingen.

Han sier videre at politiet trolig foretar åstedsundersøkelse tirsdag kveld.