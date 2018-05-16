Åge trenger hjelp fra fansen til å sette sammen sommerens konsertprogram

NAMSOS: Det er på sin egen Facebook-side at Åge Aleksandersen skriver at han trenger hjelp fra fansen.
«Nå er det ca 3 uker til vi starter vår sommerturné i Tromsø. Tiden brukes nå til de siste øvelsene og ikke minst sette sammen en liste med sanger som skal brukes til sommeren. Det siste kan være litt av en påkjenning. Spesielt når jeg åpner den lange listen der det meste jeg har laget befinner seg. Hvis noen av dere føler dere kallet til å hjelpe meg, komme med forslag, forklar gjerne om hvorfor akkurat den sangen bør være med når vi kommer til ditt sted»
Har Åge, Terje eller D.D.E. laget Norges mest folkekjære sang?
Namsosartister er sterkt representert når landets mest folkekjære sanger skal stemmes fram.
Her er låtene du kan velge blant:
10 GRADER ØST, 63 GRADER NORD
14 PAGES
19 ÅR
24/12
666
AFTENS MED COLUMBO
AI AI AI
AKKURAT NO
AKKURAT NU
ALEIN BLANT SA MANG
ALKYMISTEN
ALLE MEN
ALLTID EN SEIER
ALPEROSEN
ALTAJAPPER
ANABOLE OLE
ANGEL OF THE MORNING
ARBEIDSLEDIGHET
ARILD
ASKEPOTT
ATHENÆUM
BABADO
BAK SLØR
BAKLENGSMUSIKK
BARE SEI DET DU
BARNATRO
BARNEHENDER
BARNEÅRSVISE
BE HERE NOW
BEDRE ENN DE FLESTE
BEHIND WINDOWS
BELLS RINGING
BERRE DANS
BESTEFARS VISE / MINAS SANG
BILBO AND FRODO
BILDE TÅ'N IVERS
BJØRNEN SOVER
BLI MED OSS TIL SYDEN
BLODSBRØDRE
BLUES
BLÅTT HAV
BOTGØRAREN
BROSJYRE SYDEN FERIE
BUG CRUSHER
BÆRRE ROOT
BÄTTRE LIV
BÅNGRÅTSANG
BÅTVISE
CAFE BEFENGT
CAFE FARVEL
CAJUN BLUES
CHILDREN OF TOMORROW
CLEANERS WORK
COMMUNITY
CUOVGA JA LIEGGAS
DA STO DU DER
DAIDA
DAIDALOS SØNNER
DAINS ME DÆ
DALE UNA LUZ
DANSERINNEN
DAUDT LØP
DAYS BEFORE
DEKKSGUTTEN
DELBERT
DEN DAGEN
DEN FINASTE GAVEN
DEN GAMLE SANGEN
DEN SISTA SÅNGEN
DEN STORE KLASSEFESTSANGEN
DET 4 RIKET
DET DU ALDRI SA
DET E ET HARDT LIV
DET E LANGT IGJEN TE R.A.H.
DET E NOE MED DET
DET E' ITJ LÆTT
DET ER MIN DAG IDAG
DET FINNS EN SANG BORTOM FJELLET
DET FINNS EN SÅNG BORTOM BERGEN
DET GYLDNE TRIANGEL
DET KLARASTE LYSET
DET LUKTA SÅ RART
DET SKAL BOMBE TIL EN TRØNDER
DID YOU
DIN DAG
DRAUMEJENTE
DRITTLEI
DRØMMEN OM GRISEN
DU
DU ER DEG
DU TRENGER IKKE VÆRE EN VERDEN
DU VIL ALDRI BLI MIN
DU VISE VEI
DÄCKSPOJKEN
DÅPEN
EGENTLIGLIKSOMSCHÆRLIGHETOGSÅNTIKKESANT
ELDORADO
ELSKER DAE
ELVA
ELVIS HANSEN
EN AV DE BESTE
EN DANS MED DEJ
EN HERLIG HEM'LIGHET
EN RUS
EN SOMMER SOM KOM
EN VANLIG UNG MANN
EN VENN
EN VINGE I PURPUR OG GULL
ENGLER I ØST
ERIK BENT & ROAR
ETT RUS
EVIG LIV
FAITHFUL AS THE SUN
FALLSKJERMJEGEREN
FAR OG FEDRE
FINGER MED I SPÆLLET
FIRE PILS OG EN PIZZA
FLINKASTE GUTEN I KLASSEN
FLYG AVSTED
FOR HOFFMANS VISE
FOR SEIN
FOR UFO HJØRDIS
FOR UNDEVELOPED COUNTRY RAG
FOTBAILL
FRA EN MANN
FRA SØR TIL NORD
FREMMED FUGL
FRESTAREN
FRIHELGA MI
FROKOST
FROSSEN MUSIKK
FRU INGER
FUGGELUNGEN
FYRA ÖL OCH EN PIZZA
FÅ UT FINGERN
GAMLE MOR DANMARK
GAMMEL TID
GANDALF
GATEMUSIKANTER
GENSER'N
GI MEG DIN HÅND
GI MEG HÅPET GI MEG LIVET
GI MÆ EIN SOMMER
GI MÆ RO
GJENNOM SOL OG REGN
GJENNOMSNITTSMAINN
GO EAST AND WEST
GOERIL
GOING THROUGH THIS LIFE
GRA
GUANTANAMO
GUIDE VISE
GUL BIKINI
GØRIL
GÅ GÅ GÅ
GÅ I FRED
HAIN VA SJU
HAINDELSMAINN
HAN VAR SJU
HANK MARVIN OG ROLAND CEDERMARK
HEMMELIGHETA
HEMMELIGHETA
HESTMANN
HEXEDANSEN
HIMMELENS HERLIGE DANSESTED
HIRTSHALSNAT
HJEM
HOLD FAST
HOLD KJÆFT SPIS IS
HOLD MÆ
HORTEN TITLERVISE
HOTELL NORGE
HVA SKAL VI GJØRE MED LILLE JILL
HVERDAGSBØNN
HVIS DU REKKE UT EI HAND
HVOR GÅR VEIEN
HYLENDE ULV
HYMNE TIL DE MØRKE SOVEROM
HØSTSANG
I HOPE WE NEVER GET TOO SERIOUS
I SAMME BÅT
IKKE VÆR LEI DEG LILLE VENN
INGET LJUS OCH VÄRME
INNAVL
INSTRUMENTAL
INSTRUMENTAL 2
INTRO
JAG HAR DRØMT
JAMAICA JAMAICA JAM
JANNE AHONENS SMIL
JET SET MEMBER
JUDITHS SANG
JUNGMAN JANSSON
JÄLLEEN PÄIVÄ POISSA ON
KARI OG KNUT
KATALYSATOR
KERRE VOLIN
KJEM DU INN
KJÆRE BARN
KJÆRE DU
KJÆRESTEN MIN
KOM BLI ME MÆ NO I NATT
KOM BLI MED TIL KØBENHAVN
KOM IGJÆN KARA
KONGEN AV LUFTSLOTT
KUN EN
KVALMEN
KVELDSOL
KVINNE I SORT
KÆRLEIKI OG VONIR
LA CASITA
LA DE SMÅ BARN KOMME
LA DET ALDRI SKJE IGJEN
LABRADOR-PUDDEL'N OG MOR
LAIKA
LAKENSELGER'N
LANGT IGJEN TIL ROYAL ALBERT HALL
LAST NIGHT
LEVVA LIVET
LILLE JULAFTEN
LILLE SØSTER
LINEDANS
LIREKASSA
LIVE THE LIFE
LJOS OG VARMI
LJUS OCH VÄRME
LONGSUL
LOST IN THE FOREST
LY I FRA STORMEN
LYKKELIG
LYS OG VARME
LYS OG VARME BABY
LYST
LØRDAG 2002
LØRDAGSBARN
LØRDAGSKVEILL'N
MARIA MAGDALENA
MED HUD OG HÅR
MEDVIND
MENNESKE
MENS VI VENTER
MESSIAS
MI CANTO ES PARA TI
MIDT I LIVET
MILD GREY FOG
MIN DAG
MITT LAND MITT LAND
MONJA
MONSTER
MORAS SANG
MOT I BRYSTET MORD I BLIKKET
MY NEW DAY
MYGGEN
MØTE
MÅNESANGEN
MÅNESTRÅLE
NACHSPIEL
NATT I PORT AU PRINCE
NATTSVERMERE
NISSEN PÅ TAKET
NORGE MITT NORGE
NY MORGEN
NYSTEKTE WIENERBRØD
NØKKEN
NÅNN PLANKA
NÅR FANDEN ER LAUS
NÅR MØRKET NU HAR SÆNKET SIG
OARBBIS LEAT
OH GRANPA
OLU CUOVGA JA LIEKKAS
ONANI MED GAMMEL TID
OPPSTANDELSEN
OPTIMISTEN
ORD VI KAN DAINS TE
OSS TO
PAJARO TRISTE
PARADIS PÅ JORD
PENGEGALOPPEN
PENN OG PAPIR
PLAGIATA
PONTIUS OG PILATUS
PRATE MED GUD
PREDIKAREN
PRINSESSE SMIL
PÅ LOFFEN
PÅSKVISA
RABALDER
RABULIST OG RABBAGAST
RAMP
REBECCA
REGNBUEN OG LUFTSLOTTET
REISE MED VIND
RENE REIDAR
RIO DE JANEIRO
RO
ROCK AND ROUGE
ROSALITA
ROSE
RÆKK MÆ EI HÅND
RØD LØPER
SAGA
SAMMEN FOR LIVET
SANG TIL MÅNEN
SANGEN OM FØRSTE GANGEN
SANGEN OM RAMPA
SATURDAY NIGHT COWBOYS
SAWMILL
SEARCHING
SISTE REIS
SISTEMANN
SITTING BULL
SKIN SOLA
SKIRENNET
SKYGGELAND
SMALL THINGS IN LIFE
SMALL VICTORIES
SNIKSKYTTEREN
SNUTTEKLUTEN
SNØHARPAN
SNØROSA
SOL OG VARME
SOLAS GANG PÅ HIMMELN
SOLO QUIERO BAILAR
SOLREGN
SOLSIDEVEIEN
SOM EI SKUTE MED EI AVBREKT MAST
SOM LØVETANN I ASFALT
SOMMER
SOMMERNATT
SOMMERSANG TIL SISTE SLUTT
SOON YOU'LL FLY
SORIA MORIA
SOV GODT IMRE
STAKKARS HANSEN
STANGA HAUE I VÆGGEN
STATSMINISTERN
STEINHOGGER'N
STILLE HILSEN
STONES
STORMEN
SUTTEKLUTEN
SVARTTROSTEN
SYNGENAUTET OG VIRKELIGHETA
SÅ GLAD I DÆ
SÅ STOD DU DER
TAKK TE DOKK
TENK OM
THE SKY GETS BLUE
THE TREE
TID FOR TANKAR
TIDA ER IKKE DEN SAMME
TIENDEHOLMEN
TIGGEREN FRA LUOSSA
TIKILLUARIT
TIL EN VENN
TILL MIN SYSTER
TO BRØDRE
TO MULIGHETA
TO SKRITT FREM
TOGET SOM GÅR
TOMME STOLA
TOMORROW MAY BE VANISHED
TONEN
TORNEKRANS
TOTAL KAPITULASJON
TREET
TRENERBANDITT
TRO HÅP OG KJÆRLIGHET
TRONDHEIMSNATT
TRØNDERSK SVADA
TRØST
TØFFELHELTEN
UNDER SAMME SOL OG SAMME MÅNE
UNDER STJERNESKUDD
UNG
UNITSIARIT
URMENNESKE
USKO TOIVO RAKKAUS
UTEN KJÆRLIGHET
UTEN ORD
VA DET BERRE EIN DRØM
VA DET DU JESUS
VALO JA LÄMPÖ
VAR DET DU JESUS
VAR DET EIT GODT NOK SVAR
VED SVANENS VIK
VEIEN HJEM
VELLYKKET
VEND DÆM RYGGEN
VERDEN VENTE
VERDENSMANN
VESLEFRIKK
VI DRAR PÅ STRAAAAAAAN
VI RIR OVER PRÆRIEN
VIVIANS SANG
VM FANFARE
VOGGEVISE
VÆR HER NO
WHAT MAN HAS MADE OF MAN
WILLIE NELSON SKULLE VÆRT HER
Æ E I ALLFALL ÆRLIG
Æ E TRØNDER Æ
Æ LIKE IKKE
Æ LIKE IKKE
Æ SA KJOETTKAK
Æ SA KJØTTKAK
Æ SKAL ALDRI GLØM DÆ
Æ VIL ALDRI GLOEM DAE
ØRNUNGEN
ÅGES PLAGIATA