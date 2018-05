Åge trenger hjelp fra fansen til å sette sammen sommerens konsertprogram

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det er på sin egen Facebook-side at Åge Aleksandersen skriver at han trenger hjelp fra fansen.

«Nå er det ca 3 uker til vi starter vår sommerturné i Tromsø. Tiden brukes nå til de siste øvelsene og ikke minst sette sammen en liste med sanger som skal brukes til sommeren. Det siste kan være litt av en påkjenning. Spesielt når jeg åpner den lange listen der det meste jeg har laget befinner seg. Hvis noen av dere føler dere kallet til å hjelpe meg, komme med forslag, forklar gjerne om hvorfor akkurat den sangen bør være med når vi kommer til ditt sted»

Her er låtene du kan velge blant:

10 GRADER ØST, 63 GRADER NORD

14 PAGES

19 ÅR

24/12

666

AFTENS MED COLUMBO

AI AI AI

AKKURAT NO

AKKURAT NU

ALEIN BLANT SA MANG

ALKYMISTEN

ALLE MEN

ALLTID EN SEIER

ALPEROSEN

ALTAJAPPER

ANABOLE OLE

ANGEL OF THE MORNING

ARBEIDSLEDIGHET

ARILD

ASKEPOTT

ATHENÆUM

BABADO

BAK SLØR

BAKLENGSMUSIKK

BARE SEI DET DU

BARNATRO

BARNEHENDER

BARNEÅRSVISE

BE HERE NOW

BEDRE ENN DE FLESTE

BEHIND WINDOWS

BELLS RINGING

BERRE DANS

BESTEFARS VISE / MINAS SANG

BILBO AND FRODO

BILDE TÅ'N IVERS

BJØRNEN SOVER

BLI MED OSS TIL SYDEN

BLODSBRØDRE

BLUES

BLÅTT HAV

BOTGØRAREN

BROSJYRE SYDEN FERIE

BUG CRUSHER

BÆRRE ROOT

BÄTTRE LIV

BÅNGRÅTSANG

BÅTVISE

CAFE BEFENGT

CAFE FARVEL

CAJUN BLUES

CHILDREN OF TOMORROW

CLEANERS WORK

COMMUNITY

CUOVGA JA LIEGGAS

DA STO DU DER

DAIDA

DAIDALOS SØNNER

DAINS ME DÆ

DALE UNA LUZ

DANSERINNEN

DAUDT LØP

DAYS BEFORE

DEKKSGUTTEN

DELBERT

DEN DAGEN

DEN FINASTE GAVEN

DEN GAMLE SANGEN

DEN SISTA SÅNGEN

DEN STORE KLASSEFESTSANGEN

DET 4 RIKET

DET DU ALDRI SA

DET E ET HARDT LIV

DET E LANGT IGJEN TE R.A.H.

DET E NOE MED DET

DET E' ITJ LÆTT

DET ER MIN DAG IDAG

DET FINNS EN SANG BORTOM FJELLET

DET FINNS EN SÅNG BORTOM BERGEN

DET GYLDNE TRIANGEL

DET KLARASTE LYSET

DET LUKTA SÅ RART

DET SKAL BOMBE TIL EN TRØNDER

DID YOU

DIN DAG

DRAUMEJENTE

DRITTLEI

DRØMMEN OM GRISEN

DU

DU ER DEG

DU TRENGER IKKE VÆRE EN VERDEN

DU VIL ALDRI BLI MIN

DU VISE VEI

DÄCKSPOJKEN

DÅPEN

EGENTLIGLIKSOMSCHÆRLIGHETOGSÅNTIKKESANT

ELDORADO

ELSKER DAE

ELVA

ELVIS HANSEN

EN AV DE BESTE

EN DANS MED DEJ

EN HERLIG HEM'LIGHET

EN RUS

EN SOMMER SOM KOM

EN VANLIG UNG MANN

EN VENN

EN VINGE I PURPUR OG GULL

ENGLER I ØST

ERIK BENT & ROAR

ETT RUS

EVIG LIV

FAITHFUL AS THE SUN

FALLSKJERMJEGEREN

FAR OG FEDRE

FINGER MED I SPÆLLET

FIRE PILS OG EN PIZZA

FLINKASTE GUTEN I KLASSEN

FLYG AVSTED

FOR HOFFMANS VISE

FOR SEIN

FOR UFO HJØRDIS

FOR UNDEVELOPED COUNTRY RAG

FOTBAILL

FRA EN MANN

FRA SØR TIL NORD

FREMMED FUGL

FRESTAREN

FRIHELGA MI

FROKOST

FROSSEN MUSIKK

FRU INGER

FUGGELUNGEN

FYRA ÖL OCH EN PIZZA

FÅ UT FINGERN

GAMLE MOR DANMARK

GAMMEL TID

GANDALF

GATEMUSIKANTER

GENSER'N

GI MEG DIN HÅND

GI MEG HÅPET GI MEG LIVET

GI MÆ EIN SOMMER

GI MÆ RO

GJENNOM SOL OG REGN

GJENNOMSNITTSMAINN

GO EAST AND WEST

GOERIL

GOING THROUGH THIS LIFE

GRA

GUANTANAMO

GUIDE VISE

GUL BIKINI

GØRIL

GÅ GÅ GÅ

GÅ I FRED

HAIN VA SJU

HAINDELSMAINN

HAN VAR SJU

HANK MARVIN OG ROLAND CEDERMARK

HEMMELIGHETA

HEMMELIGHETA

HESTMANN

HEXEDANSEN

HIMMELENS HERLIGE DANSESTED

HIRTSHALSNAT

HJEM

HOLD FAST

HOLD KJÆFT SPIS IS

HOLD MÆ

HORTEN TITLERVISE

HOTELL NORGE

HVA SKAL VI GJØRE MED LILLE JILL

HVERDAGSBØNN

HVIS DU REKKE UT EI HAND

HVOR GÅR VEIEN

HYLENDE ULV

HYMNE TIL DE MØRKE SOVEROM

HØSTSANG

I HOPE WE NEVER GET TOO SERIOUS

I SAMME BÅT

IKKE VÆR LEI DEG LILLE VENN

INGET LJUS OCH VÄRME

INNAVL

INSTRUMENTAL

INSTRUMENTAL 2

INTRO

JAG HAR DRØMT

JAMAICA JAMAICA JAM

JANNE AHONENS SMIL

JET SET MEMBER

JUDITHS SANG

JUNGMAN JANSSON

JÄLLEEN PÄIVÄ POISSA ON

KARI OG KNUT

KATALYSATOR

KERRE VOLIN

KJEM DU INN

KJÆRE BARN

KJÆRE DU

KJÆRESTEN MIN

KOM BLI ME MÆ NO I NATT

KOM BLI MED TIL KØBENHAVN

KOM IGJÆN KARA

KONGEN AV LUFTSLOTT

KUN EN

KVALMEN

KVELDSOL

KVINNE I SORT

KÆRLEIKI OG VONIR

LA CASITA

LA DE SMÅ BARN KOMME

LA DET ALDRI SKJE IGJEN

LABRADOR-PUDDEL'N OG MOR

LAIKA

LAKENSELGER'N

LANGT IGJEN TIL ROYAL ALBERT HALL

LAST NIGHT

LEVVA LIVET

LILLE JULAFTEN

LILLE SØSTER

LINEDANS

LIREKASSA

LIVE THE LIFE

LJOS OG VARMI

LJUS OCH VÄRME

LONGSUL

LOST IN THE FOREST

LY I FRA STORMEN

LYKKELIG

LYS OG VARME

LYS OG VARME BABY

LYST

LØRDAG 2002

LØRDAGSBARN

LØRDAGSKVEILL'N

MARIA MAGDALENA

MED HUD OG HÅR

MEDVIND

MENNESKE

MENS VI VENTER

MESSIAS

MI CANTO ES PARA TI

MIDT I LIVET

MILD GREY FOG

MIN DAG

MITT LAND MITT LAND

MONJA

MONSTER

MORAS SANG

MOT I BRYSTET MORD I BLIKKET

MY NEW DAY

MYGGEN

MØTE

MÅNESANGEN

MÅNESTRÅLE

NACHSPIEL

NATT I PORT AU PRINCE

NATTSVERMERE

NISSEN PÅ TAKET

NORGE MITT NORGE

NY MORGEN

NYSTEKTE WIENERBRØD

NØKKEN

NÅNN PLANKA

NÅR FANDEN ER LAUS

NÅR MØRKET NU HAR SÆNKET SIG

OARBBIS LEAT

OH GRANPA

OLU CUOVGA JA LIEKKAS

ONANI MED GAMMEL TID

OPPSTANDELSEN

OPTIMISTEN

ORD VI KAN DAINS TE

OSS TO

PAJARO TRISTE

PARADIS PÅ JORD

PENGEGALOPPEN

PENN OG PAPIR

PLAGIATA

PONTIUS OG PILATUS

PRATE MED GUD

PREDIKAREN

PRINSESSE SMIL

PÅ LOFFEN

PÅSKVISA

RABALDER

RABULIST OG RABBAGAST

RAMP

REBECCA

REGNBUEN OG LUFTSLOTTET

REISE MED VIND

RENE REIDAR

RIO DE JANEIRO

RO

ROCK AND ROUGE

ROSALITA

ROSE

RÆKK MÆ EI HÅND

RØD LØPER

SAGA

SAMMEN FOR LIVET

SANG TIL MÅNEN

SANGEN OM FØRSTE GANGEN

SANGEN OM RAMPA

SATURDAY NIGHT COWBOYS

SAWMILL

SEARCHING

SISTE REIS

SISTEMANN

SITTING BULL

SKIN SOLA

SKIRENNET

SKYGGELAND

SMALL THINGS IN LIFE

SMALL VICTORIES

SNIKSKYTTEREN

SNUTTEKLUTEN

SNØHARPAN

SNØROSA

SOL OG VARME

SOLAS GANG PÅ HIMMELN

SOLO QUIERO BAILAR

SOLREGN

SOLSIDEVEIEN

SOM EI SKUTE MED EI AVBREKT MAST

SOM LØVETANN I ASFALT

SOMMER

SOMMERNATT

SOMMERSANG TIL SISTE SLUTT

SOON YOU'LL FLY

SORIA MORIA

SOV GODT IMRE

STAKKARS HANSEN

STANGA HAUE I VÆGGEN

STATSMINISTERN

STEINHOGGER'N

STILLE HILSEN

STONES

STORMEN

SUTTEKLUTEN

SVARTTROSTEN

SYNGENAUTET OG VIRKELIGHETA

SÅ GLAD I DÆ

SÅ STOD DU DER

TAKK TE DOKK

TENK OM

THE SKY GETS BLUE

THE TREE

TID FOR TANKAR

TIDA ER IKKE DEN SAMME

TIENDEHOLMEN

TIGGEREN FRA LUOSSA

TIKILLUARIT

TIL EN VENN

TILL MIN SYSTER

TO BRØDRE

TO MULIGHETA

TO SKRITT FREM

TOGET SOM GÅR

TOMME STOLA

TOMORROW MAY BE VANISHED

TONEN

TORNEKRANS

TOTAL KAPITULASJON

TREET

TRENERBANDITT

TRO HÅP OG KJÆRLIGHET

TRONDHEIMSNATT

TRØNDERSK SVADA

TRØST

TØFFELHELTEN

UNDER SAMME SOL OG SAMME MÅNE

UNDER STJERNESKUDD

UNG

UNITSIARIT

URMENNESKE

USKO TOIVO RAKKAUS

UTEN KJÆRLIGHET

UTEN ORD

VA DET BERRE EIN DRØM

VA DET DU JESUS

VALO JA LÄMPÖ

VAR DET DU JESUS

VAR DET EIT GODT NOK SVAR

VED SVANENS VIK

VEIEN HJEM

VELLYKKET

VEND DÆM RYGGEN

VERDEN VENTE

VERDENSMANN

VESLEFRIKK

VI DRAR PÅ STRAAAAAAAN

VI RIR OVER PRÆRIEN

VIVIANS SANG

VM FANFARE

VOGGEVISE

VÆR HER NO

WHAT MAN HAS MADE OF MAN

WILLIE NELSON SKULLE VÆRT HER

Æ E I ALLFALL ÆRLIG

Æ E TRØNDER Æ

Æ LIKE IKKE

Æ LIKE IKKE

Æ SA KJOETTKAK

Æ SA KJØTTKAK

Æ SKAL ALDRI GLØM DÆ

Æ VIL ALDRI GLOEM DAE

ØRNUNGEN

ÅGES PLAGIATA