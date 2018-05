To lett skadet i brannen i Byåsen

NAMDALSAVISA

Tirsdag kveld rykket nødetatene ut til en brann i en firemannsbolig på Byåsen i Namsos. En kvinne i 30-årene og et barn ble sendt til Sykehuset Namsos med brannskader.

Helse Nord-Trøndelag opplyser i en pressemelding at begge pådro seg lette skader i brannen.

NA kontaktet politiets operasjonsentral onsdag morgen, men da hadde de ikke noe nytt å melde om brannen. Men huset er ubeboelig.

NA følger saken

Håvard (32): – Det brant over hodet på meg Håvard Høstland (32) hadde nettopp lagt seg i senga da han hørte lyder i etasjen over. – Jeg løp opp trappa og så at flammene sto ut av soverommet.

