Politiet avbrøt hjemme alene-fest i Namsos

NAMDALSAVISA

Det har vært en natt til 17. mai med mange telefoner til politiet, men uten noen veldige alvorlige hendelser, kunne politiets operasjonsleder fortelle.

- Jeg syns det har vært en relativt rolig natt. Mye telefoner, men ingen alvorlige forhold. Politiet har vistes godt i gatene, og hatt god kontroll, sier politiets operasjonsleder Ebbe Kimo.

Men politiet har hatt litt av hvert å henge fingrene i. Klokken 01.48 la politiet ut på Twitter at de avsluttet en hjemme alene-fest i Namsos etter bekymring fra huseier, som ikke var tilstede.

- Det var en mor som ringte til oss og var bekymret for at festen var i ferd med å gå over styr. Vi avsluttet festen og sendte folk hjem, sier operasjonsleder Ebbe Kimo.

Svært beruset

Klokken 05.35 fant Politiet en svært beruset mann, med skrubbsår i ansiktet, sovende i en gate like ved Namsos sentrum. Mannen ble tatt hånd om av politi og ambulanse etter å ha blitt funnet.

- Mannen ble funnet i en gate rett utenfor sentrum. Han hadde skrubbsår og var svært beruset, men det er ingenting som tyder på at han ikke har gjorde dette selv. Politipatruljen kjørte mannen til legevakten.

Høy musikk

Russen har også gjort seg bemerket natt til 17. mai, men bortsett fra en del klager på bråk og høy musikk er det ikke meldt om noen alvorlige episoder.

- I løpet av natten har det kommet inn telefoner fra de fra de fleste russecampene. Det har ikke vært noe alvorlig, men det har gått på høy musikk og slikt, sier Ebbe Kimo.

Klokken 02.04 i natt ble blant annet musikken i en rusecamp på Nesset i Levanger dempet etter klage på høy musikk.