At bøndene og staten er blitt enige under en Frp-statsråd er historisk

NAMDALSAVISA

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har skrevet historie. For første gang under regjeringa Solberg har nemlig begge jordbruksorganisasjonene kommet til enighet med staten. Enten har det endt med fullt brudd, eller så har i det minste Småbrukerlaget vendt tommelen ned. Flere ganger har Stortinget måttet ordne opp i flokene.

Men denne gangen kom altså staten på talefot med både Bondelaget og Småbrukerlaget. Årsaken er at regjeringa strakte seg langt med en milliard i potten allerede i åpningstilbudet, og så ble det plusset på 100 millioner i innspurten. Overføringene over statsbudsjettet øker med 770 millioner kroner. Samlet sett får bøndene en inntektsvekst på 3,5 prosent i 2019, noe som i snitt innebærer 11.700 kroner i pluss per årsverk. Det hører med til historien at bøndene krevde 1,8 milliarder.

Enigheten i årets jordbruksforhandlinger er utvilsomt en fjær i hatten til Jon Georg Dale. Det er godt politisk håndverk å unngå konflikt med bøndene. Alternativet ville ha vært overkjøring i Stortinget.

Det er bred politisk enighet om at det er viktig å opprettholde et levedyktig landbruk over hele landet. Det er god distriktspolitikk og fornuftig politikk for norsk matproduksjon. Samtidig er det en kjensgjerning at det er naturlige store forskjeller i driftsvilkår rundt om i landet, og her har Frp og delvis Høyre en landbrukspolitikk som skiller seg klart fra de andre partienes løsninger. Stikkord er satsing på større gårder, noe som fort vil gå på bekostning av de små og mellomstore. I så måte er det positivt at det nå skal gis tilskudd for drift i bratt og vanskelig terreng.

Bakteppet tilsa at det ville bli særs krevende jordbruksforhandlinger. Høyere kostnader enn tidligere forventet og overproduksjon av melk, sau og svin var en dårlig miks som utgangspunkt for forhandlingene. Motvillig måtte derfor den markedsliberale Dale gå med på flere markedsregulerende tiltak, stikk i strid med det som er Fremskrittspartiets politikk. På den annen side gjorde bøndenes forhandlere det beste ut av situasjonen. Konstruktive forhandlinger ble valgt framfor tøff aksjonslinje med demonstrasjoner i gatene. Bøndenes forhandlere brukte rett og slett sunt bondevett.