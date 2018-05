Campingvogn brant helt ned på E6 i Namsskogan

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Sjåføren måtte stoppe opp da de la merke til at campingvogna sto i full fyr.

Hendelsen skjedde langs E6 i Namsskogan. Brannen oppsto under kjøring.

Brannvesenet var tidlig på stedet og fikk startet slokkinga – men vogna var allerede overtent.

– Trafikken er stanset akkurat nå, men kommer til å gå som normalt igjen om ikke for lenge, sier Jon Eirik Seierstad på 110-sentralen.

Like før klokka 18 meldte politiet at brannen var slokket, og at trafikken dirigeres manuelt forbi stedet.

Vegen blir helt åpen igjen når bilberger har vært på stedet.