Når sist hørte du et stolpeskudd?

Hva kan du få for en glemt femtilapp? Du skal få et tips. Helt gratis. Hva med å gå på en lokal fotballkamp?

45 min x 2 hvor du kan høre lyden av at det smeller i leggbeskytterene. Klasket på ballen. Suset av forventninger på sidelinja når det blåses straffe. Det dype sukket som går gjennom publikum når lærkula smeller i stolpen. Sånt kan du gå glipp av fra tv-stolen.

Dessuten må du følge med. Det nytter ikke å sette på «replay-knappen» for å se omdiskuterte dommeravgjørelser fra alle slags vinklinger. Det er for øvrig flere utfordring under en lokal kamp. Du blir forstyrra, og du har ikke noe imot det.

Du møter kjenninger, og praten går om løst og fast.

I mine 33 år i NA var de første 15 årene som sportsjournalist. Ei herlig tid. Jeg har ikke tall på hvor mange lokale fotballkamper i ulike divisjoner jeg skrev fra i løpet av denne i perioden. Jeg følte at jeg hadde verdens beste jobb.

Høydepunktene var mange. Storhetstida til NIL Fotball på 80-tallet kommer en ikke unna. Byen og namsostrener Ramon Hunt kokte på den tida.

Folket på grunn av at Namsos rundspilte Viking og andre topplag i Kleppen. Engelskmannen Hunt hadde som bijobb å filleriste oss sportsjournalister om vi skrev et skeivt ord om Namsos hvis de tapte. For det gjorde vi selvsagt, og vi fikk høre det.

Vi hadde spillerbørser. De var ekstra artig å lage etter en seier, men selv da kunne vi få høre det. Skrev du at eksempelvis at Jan Ove «Gulli» Gulstad hadde et par feilpasninger, spratt Hunt ut på krigsstien, en marsj som kunne vare i dagevis. Ennå sitter det i kroppen: «Herregud, NA, herrrregud».

Vi elsket Ramon, og han oss. Det har han fortalt i ettertid.

Etter en lang sesong med kamper fra Premier League, sto jeg der. Sist søndag, på stadion på Vik. Lokaloppgjør mellom Flatanger og Kolvereid i 5. divisjon. Banen bar preg av vinter, vår og sommer på en gang. Her ville det bli lite med småspill og pasninger langs bakken. Det lå an til «kick an run» i beste Drillo-stil.

Stadion på Vik ble for øvrig åpnet tidlig på 1980-tallet. Kollega Karl Erik Kaarstad var selvsagt på plass som sportsjournalist og skrev fra åpningskampen på ei slitt skrivemaskin. Gressmatta, ble det sagt av eksperter, var bedre enn i Kleppen og på Guldbergaunet. Kretsens beste. Det var den gangen.

Kanskje kommer det et nytt idrettsanlegg i Flatanger. Det bør være ei god investering for en kommune som er i vekst. Gode idrettsanlegg og bolyst henger som regel sammen.

50 kroner kostet det å entre stadion, men da hadde vi også fri tilgang til alt. Fengende korpsmusikk med dyktige drillpiker før avspark, kaffe og vafler, en spennende fotballkamp, og selvsagt møtte man kjentfolk. Blant andre rødrusskamerat Ove Løfsnæs fra 1982-kullet. Hans firma, AQS, er en mange bedrifter som sponser klubben i Flatanger. Ove, og hans sambygdinger, støtter mer enn gjerne opp om det som er et positivt element i hverdagen i nærmiljøet. Foreløpig er det kulturartistene som gjør seg mest bemerket utenfor kommunegrensa, men medlemmene i rockebandet Stiv Kuling er blant de fremste supporterne.

Flatanger tapte og fikk seg et lite arr i fotballsjela. Da er det godt å støtte seg til hva Nils Arne Eggen pleide å si: «Den viktigste kampen er den neste».

300 personer betalte en 50-lapp. Helt utrolig egentlig ut fra hvor mange som bor i kystkommunen. Det vitner om entusiasme fra øverste hylle. Den som serieleder Brann mangler.

Nå er det helg igjen, så om du skulle være så heldig å finne en glemt 50-lapp i jakkelomma...