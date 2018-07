Bzzzz – her suser humla

NAMDALSAVISA

TRONES: Humlebuzz-prosjektet har allerede besøkt over 50 barneskoler i hele regionen. Nå er de levende humlebolene på plass i familieparken, der det også gjennomføres daglige humlesafarier basert på den lokale humlefaunaen.

– Vi ser på dette som et viktig kunnskapsprosjekt, sier destinasjonsdirektør Joe Halvard Braseth i Namsskogan Familiepark.

Konseptet er utviklet av NTNU, og har et levende humlebol de besøkende kan golde i, og studere på egen hånd.

– I tillegg blir man introdusert for hvordan man kan fange og studere alle slags insekter, og slippe dem tilbake til naturen etterpå, sier Braseth.

Direktør Reidar Andersen ved NTNU Vitenskapsmuseet sier det er en sentral målsetting å nå ut til folk flest med kunnskap om hvordan insekter og blomster samarbeider om å lage maten vi spiser.

– Hver tredje munnfull mat menneskene på klden spisser, er et resultat av samarbeid mellom insekt og blomsterplanter. Dette er ikke noe vi tenker på til vanlig, men det er avgjørende for at menneskene skal overleve. Samarbeidet med Namsskogan er en del av et stort og viktig formindligsprosjekt, sier Andersen.

Det er biolog Tor Bollingmo som utfører det vanlige arbeidet med instruksjon og fortellinger om humler til sommergjestene i parken. Han er imponert over barnefamiliene i tropevarmen.

– Det er flott å se hele familieklaner med besteforeldre, foreldre og småunger oppsøke aktiviteter og opplevelser som gir mer kunnskap om dyr og natur. For meg som «naturfaglærer» er dette vel anvendt tid på en varm sommerdag, sier Bollingmo.