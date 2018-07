Les NAs morgenrapport

NAMDALSAVISA

Det er ingenting å melde om fra Namdalen i natt.

– Det har vært ei rolig natt i distriktet, sier operasjonsleder Bernt Tiller.

Kraftig regn ventes

De fleste steder i Namdalen i dag er det meldt at sola skal skinne, og temperaturer mellom 20 og 25 grader. Likevel har Yr.no sendt ut varsel om kraftige regnbyger de aller fleste steder i Namdalen:

Fredag ettermiddag og kveld ventes lokalt kraftige regnbyger med torden i indre strøk.

Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Vurder behov for forebyggende tiltak.

Det er ikke spesifisert akkurat når disse regnbyggene vil komme.

Nyheter

På våre nettsider kan du lese om de unike fargebildene fra Rørvik under andre verdenskrig, som dukket opp på gutterom i Oslo.

– Ei eske med sirlig arkiverte fargebilder tatt av en tysk soldat under andre verdenskrig gir et tidsbilde av hvordan det så ut på Rørvik for 75 år siden.

Spleiselag med oppdretterne på laget skal overvåke lakseelvene Skal overvåke lakseelvene for å skaffe mer kunnskap De siste årene har det kommet veldig mye god og nøyaktig forskning om laks. Men fremdeles er det mange hull i kunnskapen.

På VG sine nettsider kan du lese on han som torsdag ble siktet for drap på personen som ble funnet i Oslo, tok et oppgjør med nynazistfortida og sto fram som frelst.

– Drapssiktede John Edvin Lie (55) sto i 2004 frem som angrende synder og tok avstand fra sin kriminelle fortid. Nå er han på nytt siktet for drap, skriver de.