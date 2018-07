Reiser til Sverige for å slokke brann

NAMDALSAVISA

Totalt har fem personer reist, og disse blir avløst mot helga med nye mannskaper.

Mannskapet som reiser kommer fra Namsos, Fosnes, Overhalla, Høylandet og Grong.

Store områder i Sverige står i brann – brannmenn fra Namdalen skal hjelpe til Hilde er klar til å rykke ut for å hjelpe svenskene Mens skogbrannene herjer i Sverige, forbereder røykdykker Hilde Kyllo (34) fra Høylandet seg på å reise over grensa for å bistå i slokkinga.

Namsos brann og redningsvesen sender også en komplett brannbil med 1000 meter slanger, flere brannpimper, skogbrannpisker og røykdykkerutstyr. Namdal brann og redningsvesen sender to transportere med slangemateriell og pumpemateriell, mens Nærøy brannvesen sender en skogbrannhenger.

Skogbranner har herjet i Sverige den siste tiden, og det snakkes om at det er den verste på over 50 år. Søndag var det over 50 registrerte branner i terrenget ulike stede i landet.