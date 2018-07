Solid publikumsøkning for Totsåsrock

NAMDALSAVISA

TOTSÅS: – Jeg har ikke noen total oversikt ennå. Alt i alt ser det ut som at det går opp i opp. Enten blir det et ufarlig underskudd, eller et lite overskudd, sier Jan Bjørnar Totsås og legger til at resultatet ble cirka akkurat som forventet.

Fin publikumsøkning

Han er strålende fornøyd med helgas Totsåsrock, og kan fortelle om publikumsøkning fra fjoråret – da metallfestivalen ble arrangert for aller første gang.

– I fjor var vi i underkant av 200 lørdag kveld, mens under årets festival var vi rundt 350, sier Totsås, som ikke har et eksakt tall på hvor mange som besøkte Totsåsrock i helga.

Trua på at Totsåsrock er noe å bygge videre på, er forsterket etter festivalens andre år.

– Det vi merket oss i år, var en stor andel flere gjester som kom utenbygds fra. I fjor var mange i Lierne nysgjerrige på å finne ut hvilken festival dette er. I år var det derimot mange nye fjes, som kom langvegs for å få med seg festivalen, sier Totsås.

– Vi har fått utrolig mange fine og gode tilbakemeldinger. Det gjør oss mer enn klar for å arrangere Totsåsrock til neste år.

Starter nå

Allerede nå begynner arbeidet mot neste års festival.

– Det er vanvittig mye arbeid å arrangere en slik festival, men når man får slike tilbakemeldinger er det verdt det. Bandene var storfornøyde og holdt etter min mening et skyhøyt nivå på scenen. I til

Totsås og Co. er avhengige av å få med seg sponsorer på laget mot en ny festival.

– Vi har allerede fått forespørsler fra både band og mulige sponsorer. Arbeidet mot neste års festival begynner nå, og det ser vi fram til, sier Totsås til NA mandag.